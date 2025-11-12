"Nos quedamos aislados": El Vaqueril, la joya de la dehesa cacereña que clama por un acceso digno

El estado de los caminos públicos de Brozas ha desencadenado en un conflicto entre el Ayuntamiento de Brozas y los propietarios del hotel y restaurante El Vaqueril, en plena dehesa extremeña. Desde que Anna Martínez Laffaure entró como gerente del establecimiento en septiembre de 2023, ha enviado hasta una docena de instancias al consistorio y la Junta de Extremadura por el mal estado de las vías que llegan hasta la finca, algo que ha provocado la disminución de clientes e, incluso, que alguno de sus tres hijos no hayan podido acudir al colegio porque se encontraban inservibles.

El camino a la finca El Vaqueril. / CEDIDA

Dos accesos

Para contextualizar, el recinto tiene dos entradas. Una de ellas tiene seis kilómetros y es la principal. Cuatro de ellos pertenecen a Brozas y dos a Navas del Madroño. Este último ha utilizado las máquinas de la Mancomunidad Tajo-Salor, pero Brozas ha preferido reparar otros caminos. El otro acceso es una vía pecuaria que es la Junta quien debe trabajar en ella. A pesar de tener más recorrido, una parte es carretera.

El ayuntamiento contesta que "tienen 20 kilómetros cuadrados de terreno, y son muchos los caminos que los atraviesan. Por ello vamos decidiendo arreglar los que están en peor estado. Brozas es un pueblo con mucha ganadería, y todos los caminos se usan mucho". Cuando regresen las máquinas, previsiblemente el próximo año, seguirán estudiando si reparar o no la entrada al recinto El Vaqueril, pero aseguran que son conscientes del estado y que es cuestión de tiempo que se repare.

Camino a El Vaqueril. / CEDIDA

Deterioro

Anna Martínez ha contactado con este diario para exlicar su situación: "El firme está completamente deteriorado con surcos que hacen temblar los coches, los baches son imposibles de esquivar, las cunetas están invadidas de maleza y los eucaliptos del último tramo llevan años sin podarse". Indica también que, hace unos meses, una rama de grandes dimensiones cayó sobre la vía y la bloqueó por completo.

Desesperación

"Ahora, con la llegada de las lluvias, la situación se vuelve más desesperada. El último kilómetro del camino se inunda y queda intransitable, por lo que quedamos aislados. Mis tres hijos no pueden llegar a su colegio e instituto. No se puede privar a una familia de su derecho a vivir con dignidad, ni a unos niños de su derecho a la educación", continúa Martínez.

Así es la impresionante dehesa cacereña con un cortijo histórico del siglo XVIII /

Amenaza de cierre

El hotel rural El Vaqueril, un recinto con décadas de historia, reabrió en 2024 con el objetivo de crear empleo, dinamizar el entorno rural y ofrecer una experiencia turística de calidad y sostenible. "No es solo un negocio, es también mi hogar, mi proyecto de vida. Es una joya que tenemos en Brozas y que todos pueden disfrutar aquí. Pero, sin un camino seguro, sin acceso digno, no podemos continuar", amenaza Martínez, que puede verse obligada a cerrar si no se actúa sobre los accesos.