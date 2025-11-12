Artesanos piden posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres por las lluvias

Regresa la polémica al Mercado Medieval de las Tres Culturas. Si en años anteriores la adjudicación del evento se ha llegado a judicializar, ahora es la Asociación de Artesanos Locales de Cáceres la que ha manifestado su descontento ante la decisión municipal de no posponer las fechas ante la previsión meteorológica de cien por cien de precipitaciones casi todos los días y fuertes rachas de vientos.

Se mantienen las fechas

Pese a la previsión, la opción del consistorio pasa por mantener el mercado del 13 al 16 de noviembre, uno de los eventos más populares y masivos del ocio de la región extremeña, que ha llegado a congregar a más de 150.000 personas durante sus diferentes jornadas en ediciones anteriores, y que prevé desplegar por la parte antigua los puestos de 200 artesanos.

Además, este año incluye novedades como conciertos en la plaza Mayor y espectáculos de luz y sonido sobre el patrimonio, que peligran por el riesgo de precipitaciones intensas.

Desde el colectivo han llegado a afirmar que la previsión meteorológica pone en riesgo «tanto la seguridad como la viabilidad económica» de los puestos que se instalarán por todo el casco antiguo y alrededores (San Juan, Gran Vía).

Petición formal

Asimismo, subrayan los propios artesanos que la empresa organizadora planteó al ayuntamiento la opción de posponer la edición a la semana siguiente, pero que la respuesta municipal ha sido que se debe cumplir el pliego y que las fechas no se pueden alterar, entre otros aspectos, por la instalación del alumbrado navideño (que ya ha comenzado).

Pese a esa respuesta formal, desde el colectivo artesano han enviado una petición al Gobierno local para que estudie la «posibilidad de que se anule» si el mercado se expone a una alerta naranja, como indican las previsiones. Pero el montaje del mercado (con la instalación de banderolas) ya ha comenzado y algunos artesanos valoran no montar sus puestos para no arriesgarse a pérdidas.