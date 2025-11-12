De un parque biosaludable a un baño en el Rodeo: las 29 propuestas admitidas en los presupuestos participativos de Cáceres

Ya se conocen las 29 propuestas escogidas en el proceso participativo para su inclusión en el presupuesto general del Ayuntamiento de Cáceres de cara al año 2026. El Consejo de Participación Ciudadana celebró durante la tarde de ayer su reunión final, en la que se analizaron y debatieron 91 propuestas derivadas del proceso de cara a la elaboración de las cuentas para el ejecicio del próximo año. Estas propuestas habían sido previamente informadas sobre su viabilidad por los diferentes servicios del consistorio.

Tras la evaluación de las ideas, el consejo acordó elevar a dictamen 29, con un importe global de un millón de euros. La concejala del ramo, Jacobi Ceballos, destacó "la colaboración, el compromiso y el consenso durante el desarrollo de este proceso, cuyo objetivo común es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad".

Sostenibilidad

Asimismo, Ceballos subrayó que "gran parte de las propuestas seleccionadas son proyectos transversales que podrán unir los diferentes distritos de la ciudad para tejer redes de cohesión social, cultural y participativa, además de otras inversiones en accesibilidad, movilidad, espacios verdes y estilos de vida y salud".

Entre las propuestas seleccionadas destinan iniciativas en materia de sostenibilidad, accesibilidad, cultura, salud y participación social, como la revisión y actualización de rutas senderistas, la divulgación de los valores patrimoniales de la Cueva de Maltravieso, la plantación de en distintas zonas de la ciudad, la instalación de paneles informativos y medidores de calidad del aire, o programas de cohesión social y salud mental.

Propuestas seleccionadas

Las propuestas son las siguientes: revisión y actualización de las rutas senderistas a través del SIG, divulgación de los valores patrimoniales de la cueva de Maltravieso a escolares, reparación de pavimentación y rampas de acceso en la calle Guatemala, plantación de 40 árboles de sombra en Rincón de Ballesteros y de 104 rosales en la calle Clavel, pavimentación de la parcela anexa a la casa de cultura Mejostilla-Gredos, tratamiento de la pasarela entre Castellanos y R-66, colocación de cojines berlineses en la calle Ronda del Matadero, instalación de plataforma elevadora en la sede vecinal Residencial Universidad, dinamización y adquisición de materiales inventariables para la festividad del Carnaval, reverdecer el camino que une Montesol con el Paseo Alto, arreglo y adecentamiento de la entrada al Parque del Príncipe por la calle José Luis Cotallo, parque biosaludable e instalación de bancos en Maltravieso-Casa Plata, implantación de paneles informativos en casas de cultura y centros cívicos, adquisición de aseo autolimpiable en el Parque del Rodeo, programa de salud mental 'Hablar salva vidas', un plan de cohesión social y cultural en los distritos de la ciudad, mejoras y señalización de las instalaciones deportivas de La Cañada, acondicionamiento de la plataforma de acceso al cementerio de Valdesalor, mejoras en la pista multideportiva de la Estación Arroyo-Malpartida, instalación de paneles medidores de calidad del aire, mejoras en las zonas verdes en la plaza de la Concepción, programa de comedor social, feria de muestras del tejido asociativo en distintos distritos, dotación tecnológica y material para asociaciones vecinales, adquisición de materiales para San Jorge, celebración del Día de Europa y reposición de árboles en la calle Picadero y aledañas.

Desde septiembre

El proceso del Presupuesto Participativo se inició el 29 de septiembre mediante resolución de alcaldía, cumpliéndose así los plazos previstos. El Consejo de Participación Ciudadana está compuesto por los vicepresidentes segundos de los consejos de distrito, representantes de los consejos sectoriales e integrantes del grupo de expertos que asesora en la toma de decisiones de dicho consejo.