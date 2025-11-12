Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un cacereño, investigado por estafar 1.860 euros a una mujer de Palencia con el timo de las “muestras gratis”

La Guardia Civil atribuye a cuatro personas haber engañado a la víctima con falsas transferencias y supuestas comisiones de beneficio

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas, entre ellas un cacereño, por un presunto delito de estafa cometido contra una mujer de Villamuriel de Cerrato (Palencia). La víctima fue engañada a través de un anuncio de “muestras gratuitas” en redes sociales que acabó costándole 1.860 euros.

Muestras

Según ha informado el instituto armado, los hechos comenzaron cuando la afectada contactó con los supuestos anunciantes tras ver una promoción en internet. A partir de ahí, se inició una conversación por mensajería instantánea en la que los autores le ofrecieron una muestra gratuita a cambio de realizar algunas tareas, como dar “me gusta” a publicaciones y efectuar varias transferencias bancarias a diferentes supuestos comerciales.

Envíos de dinero

La víctima accedió y realizó cuatro envíos de dinero, pero no recibió la devolución prometida ni el supuesto porcentaje de beneficios. Cuando los responsables le aseguraron que había habido un error informático y le pidieron una nueva transferencia de 4.660 euros, la mujer se dio cuenta de la estafa y denunció los hechos.

Investigados

La investigación permitió identificar a los presuntos responsables: un hombre de 63 años y tres mujeres de 43, 44 y 54 años, de nacionalidades española y búlgara, residentes en Barcelona, Manresa, Cáceres y Minas de Riotinto (Huelva).

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil ha recordado la importancia de no realizar transferencias ni facilitar datos personales o bancarios ante anuncios sospechosos o que prometen beneficios económicos rápidos.

TEMAS

