Sucesos
Un cacereño, investigado por estafar 1.860 euros a una mujer de Palencia con el timo de las “muestras gratis”
La Guardia Civil atribuye a cuatro personas haber engañado a la víctima con falsas transferencias y supuestas comisiones de beneficio
La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas, entre ellas un cacereño, por un presunto delito de estafa cometido contra una mujer de Villamuriel de Cerrato (Palencia). La víctima fue engañada a través de un anuncio de “muestras gratuitas” en redes sociales que acabó costándole 1.860 euros.
Muestras
Según ha informado el instituto armado, los hechos comenzaron cuando la afectada contactó con los supuestos anunciantes tras ver una promoción en internet. A partir de ahí, se inició una conversación por mensajería instantánea en la que los autores le ofrecieron una muestra gratuita a cambio de realizar algunas tareas, como dar “me gusta” a publicaciones y efectuar varias transferencias bancarias a diferentes supuestos comerciales.
Envíos de dinero
La víctima accedió y realizó cuatro envíos de dinero, pero no recibió la devolución prometida ni el supuesto porcentaje de beneficios. Cuando los responsables le aseguraron que había habido un error informático y le pidieron una nueva transferencia de 4.660 euros, la mujer se dio cuenta de la estafa y denunció los hechos.
Investigados
La investigación permitió identificar a los presuntos responsables: un hombre de 63 años y tres mujeres de 43, 44 y 54 años, de nacionalidades española y búlgara, residentes en Barcelona, Manresa, Cáceres y Minas de Riotinto (Huelva).
La Guardia Civil ha recordado la importancia de no realizar transferencias ni facilitar datos personales o bancarios ante anuncios sospechosos o que prometen beneficios económicos rápidos.
