Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros

El ayuntamiento licita la redacción del proyecto de obras para adaptar una parcela en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte como uso polivalente

Cáceres

Es la solución definitiva al conflicto del mercado franco de Cáceres y, aunque será un proceso largo, va dando pasos. El Ayuntamiento de Cáceres ha lanzado la licitación de la redacción del proyecto de las obras de adaptación de una parcela de la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte para uso polivalente. El importe del contrato supera los 72.000 euros (IVA incluido) y la empresa adjudicataria contará con 60 días para redactar el contrato. La fecha estimada de inicio de ejecución es el 19 de enero.

La parcela a acondicionar tiene una superficie de 21.220 metros cuadrados y el proyecto tratará su desarrollo, incluyendo el cerramiento, movimientos de tierras, instalaciones y servicios, así como sus conexiones, edificaciones e informes de urbanismo para aseos públicos, almacenes, construcción de caminos, sendas peatonales y zonas verdes.

Visto bueno definitivo

Una vez que la asistencia técnica sea redactada, el trámite administrativo de aprobación del proyecto se prolongará durante seis meses. Por ende, hasta mediados del año 2026 no recibirá el visto bueno definitivo para el comienzo de los trabajos.

Los trabajos a realizar incluyen la redacción del proyecto de construcción. El adjudicatario deberá presentar una única oferta económica para la redacción del proyecto completo. Los importes, que el consultor deberá respetar para la realización de los documentos, son los siguientes. El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 1.493.159 euros, y el Presupuesto de Ejecución por Contrata es de 1.776.859,50 euros. En total, las obras para adecuar el terreno de la nueva parcela que será utilizada para el mercadillo costará 2,15 millones de euros con el IVA incluido.

Contexto

El anuncio de la salida del mercadillo de Vegas del Mocho se hizo hace ya más de un año por parte del Ayuntamiento de Cáceres, en septiembre de 2024, ante la necesidad de liberar ese terreno por la construcción de viviendas (públicas y privadas), pero los diferentes puntos de vista de los grupos políticos y las continuas objeciones y protestas vecinales (y de otros colectivos) a las diferentes propuestas hicieron dar marcha atrás al Gobierno local y plantear una parcela en Mejostilla. El mercadillo se instalará allí de forma definitiva, pero aún no se sabe cuándo.

