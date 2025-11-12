Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ciudad, de luto

Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, antiguo dueño de La tabla de Flandes

Su cuerpo fue hallado sin vida este martes en su vivienda de la barriada de la Mejostilla

Se ha dedicado al mundo del ocio nocturno, y ahora estaba preparando una oposición

Carlos Nevado, fallecido este martes en Cáceres.

Carlos Nevado, fallecido este martes en Cáceres. / CEDIDA

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

"Era el alma de la fiesta. Siempre estaba haciendo reir a la gente y de buen rollo, jamás le veías triste". La ciudad de Cáceres se encuentra sumida en una profunda tristeza desde la tarde de este martes por la temprana muerte de Carlos Javier Nevado Alamillo, que regentó hace años el bar La tabla de Flandes, en la calle Gabriel y Galán de Las Cuatro Esquinas.

Vecinos y amigos dieron la alerta a bomberos y policías porque no lograban contactar con el fallecido, y el Sepei acudió hasta la calle Bartolomé José Gallardo (en la zona de las traseras del Mercadona de Mejostilla) para adentrarse en su vivienda, un tercer piso, y conocer qué le había ocurrido. Encontraron su cuerpo sin vida en el baño y, a la espera de conocer los resultados de la autopsia que le han practicado esta mañana, la causa de la muerte apunta a un fallo cardíaco.

50 años

Carlos cumplió 50 años hace apenas dos semanas, el 28 de octubre. Estaba soltero y tenía un hermano, con quien regentó el mencionado bar en la parte antigua. Después de dedicarse casi toda su vida al mundo del ocio nocturno, comenzó a trabajar en el almacén de Provecaex de la carretera de Mérida. Allí ha pasado sus últimos años laborales, aunque hace unos meses decidió dejarlo para estudiar una oposición. Lo alternaba con empleos esporádicos los fines de semana en la Huerta del Conde, frente a los Juzgados. También era un camarero habitual en los festivales Horteralia, incluido esta última edición celebrada hace escasas semanas.

Intervención de los bomberos en la calle Bartolomé José Gallardo.

Intervención de los bomberos en la calle Bartolomé José Gallardo. / CEDIDA

La muerte de Carlos ha afectado a las decenas de amigos que tenía. Todos ellos acudieron este martes a la puerta de su casa para conocer lo que había ocurrido: "Eran tan conocido por todos los trabajos que ha tenido, donde fue dejando amistades", señalan sus familiares. A lo largo de la jornada de hoy su cuerpo trasladado al tanatorio para su velatorio y posterior funeral.

Despedida

Uno de sus primos hermanos es el conocido cacereño Maxi Rubio, que ha querido enviar una emotiva despedida antes: "Voy a echarle mucho de menos. Teníamos mucho en común, y era una persona especial. Era alguien querido por muchísima gente porque siempre estaba haciendo reír. Es muy injusto que se haya marchado tan pronto".

Otro ilustre que ha querido despedirse de Carlos es el dj cacereño Coke Bermejo: "Te vi hace unos días y hoy me dicen que ya no estás. No me lo creo. Son tantos capítulos de mi vida a tu lado... Hasta siempre Carlanga".

También Diego Barriga, de Boogaloo, ha señalado que "se ha marchado un buen amigo. Teníamos amistad desde que hace muchos años fuimos compañeros de trabajo y siempre la mantuvimos. Si necesitas algo, ahí estaba el. Amigo de sus amigos, risueño, amable, divertido... Descansa en paz. Te echaremos de menos".

