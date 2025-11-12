Cáceres se sumerge en el misterio: recta final de las X Jornadas Góticas con literatura, teatro y visita al cementerio

La semana avanza y las X Jornadas Góticas de Cáceres entran en su tramo final. Dos veladas intensas en el Ateneo marcarán el cierre antes de la tradicional visita guiada al cementerio viejo, una cita que cada año pone el broche a uno de los eventos culturales más singulares de la ciudad.

El jueves 13 de noviembre llega uno de los momentos más esperados: la velada literaria gótico-romántica, posiblemente el acto más participativo del programa. El público podrá disfrutar de la lectura dramatizada de la obra “Lovecraft”, del escritor Vicente Rodríguez, antes de conocer el fallo del concurso “Cáceres Gótica”. Tras la entrega de premios, se abrirá un turno de micrófono libre para que los asistentes lean sus propios poemas o relatos inspirados en el romanticismo oscuro. Todo ello con photocall, ambientación temática y estética gótica garantizada.

Imagen de la lápida de un cementerio. / El Periódico Extremadura

El viernes 14, también a las 19:30 horas, se celebrará la conferencia de clausura, a cargo del traductor y escritor Fernando López Guisado. Bajo el título “Siempre nos quedará Lovecraft. La influencia del horror cósmico en la cultura popular”, el autor —considerado uno de los mayores especialistas en la obra del maestro del terror de Providence— explorará cómo las sombras de H.P. Lovecraft siguen inspirando la literatura, el cine y la música actuales.

El domingo 16 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, los asistentes podrán despedir las jornadas con una visita guiada al cementerio viejo, conducida por Fernando Jiménez Berrocal, cronista oficial de la ciudad. El recorrido, gratuito y abierto al público, recorrerá los rincones más enigmáticos del camposanto, donde las lápidas, esculturas y anécdotas locales se mezclan con la historia de Cáceres.

La cultura de los cementerios

Más allá del componente histórico, estas visitas reivindican la cultura de los cementerios como espacios de memoria, arte y reflexión colectiva. Lejos de ser lugares lúgubres, muchos cementerios europeos —entre ellos el de Cáceres— se están revalorizando como auténticos museos al aire libre, donde el tiempo, la arquitectura funeraria y las historias personales conviven en armonía.

Fotogalería | Así se vive el día de Todos los Santos en el cementerio de Cáceres / Carlos Gil

El cronista Fernando Jiménez Berrocal lo resume así: “Cada lápida cuenta una parte de la historia de la ciudad. Pasear por un cementerio no es un acto macabro, sino una manera de entender de dónde venimos”. Su visita guiada recupera ese espíritu: un recorrido entre panteones y esculturas que invita a mirar el pasado con respeto y curiosidad, recordando a quienes ayudaron a construir la identidad cacereña.

De hecho, la llamada necropolítica cultural —la idea de poner en valor el patrimonio funerario— está ganando terreno en toda Europa, con rutas y jornadas que combinan arte, historia y turismo respetuoso. Cáceres, con su cementerio viejo lleno de símbolos, mármoles centenarios y biografías olvidadas, se suma así a una corriente que busca reconciliar la cultura con la memoria.

Las Jornadas Góticas terminan este domingo, pero su espíritu —ese equilibrio entre lo artístico y lo misterioso— seguirá vivo entre los muros del cementerio y en la mirada de quienes lo recorren con asombro.