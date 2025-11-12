Cáceres suspende finalmente el Mercado Medieval de las Tres Culturas por alertas meteorológicas

Finalmente, el Ayuntamiento de Cáceres ha optado por suspender la celebración del Mercado Medieval de las Tres Culturas, ante la amenaza meteorológica de la borrasca Claudia (con lluvias intensas y fuertes rachas de viento) y después de que los propios artesanos alertaran de la situación y de la "ruina" que supondría mantener las fechas.

Junta de Seguridad

La Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles con motivo de la celebración del Mercado Medieval de las Tres Culturas ha decidido por unanimidad de sus miembros suspender la edición de este año por motivos de causa mayor, debido a los avisos meteorológicos por fuertes lluvias y viento previstos para los próximos días en la ciudad de Cáceres, y que se han activado a lo largo de la mañana de este miércoles.

Este órgano, reunido hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres, está conformado por Subdelegación del Gobierno, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicio Extremeño de Salud, Dirección General de Emergencias y Protección Civil, SEPEI, Policía Local, Valoriza, Cruz Roja y DYA; además de la empresa adjudicataria de esta edición ‘Solo artesanos’.

Cabe señalar que en la jornada de ayer, el equipo de Gobierno consultó a Secretaría General si era posible su aplazamiento ante la mera previsión de lluvia, recibiendo la respuesta de que no era un motivo para la suspensión de este evento en virtud del contrato firmado con la empresa adjudicataria.

Esta mañana las circunstancias han cambiado. La AEMET ha activado avisos meteorológicos adversos para los próximos días, hecho que ha llevado a la Junta Local de Seguridad a tomar la decisión de suspender esta edición; sin la posibilidad de aplazamiento.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha lamentado que el Mercado Medieval no pueda celebrarse por causas de fuerza mayor; un evento con gran acogida en la ciudad y que este año se había diseñado con especial mimo dotándolo de más actividades y de nuevos espectáculos, pero la seguridad es lo primero.