Claudia Tejada, experta en moda: "Los bolsos no son de hombres ni de mujeres, son prácticos y necesarios"

La periodista extremeña Claudia Tejada, especializada en marketing y comunicación de moda, utiliza las redes sociales como una vía para expresar su personalidad, sus emociones y su creatividad. En plataformas como TikTok, bajo el usuario @clau_tejada, comparte su estilo y ofrece ideas sobre cómo combinar prendas, mostrando de manera cercana su pasión por la moda. "Para mí, la moda es una forma de mostrarse al mundo, además, es algo que disfruto muchísimo". En esta ocasión, Tejada comparte con El Periódico su visión experta sobre una tendencia que le fascina: los bolsos masculinos.

Cuestión social

"Lo cierto es que el simple hecho de tener que añadirle el adjetivo masculino al hablar de bolsos ya dice mucho. Implica que es necesario hacer una aclaración, algo que en realidad responde a una cuestión puramente social. Los bolsos se asocian tradicionalmente a las mujeres, a lo femenino, por una construcción cultural que ha perdurado en el tiempo. Pero, ¿por qué sucede esto? Es una pregunta que muchos de los que trabajamos en el mundo de la moda nos hacemos con frecuencia. Si miramos hacia atrás, los bolsos siempre fueron objetos prácticos, creados para llevar con nosotros lo necesario. Sin embargo, en algún momento de la historia empezaron a vincularse con lo femenino y, por tanto, por decirlo de alguna manera, perdieron parte de su valor funcional. Pasaron de ser un accesorio útil a convertirse en un complemento que alguien elige usar, más por estética que por necesidad".

Cambio cultural

Sin profundizar en el aspecto social, ya que no se considera experta en ello, la periodista señala que, a partir de 2010, se ha percibido un cambio cultural, lo femenino ha dejado de verse como algo secundario para convertirse en un valor apreciado, reconocido y tenido en cuenta por una parte cada vez mayor de la sociedad. "De repente, ciertos objetos que durante mucho tiempo se habían relegado al ámbito femenino vuelven a ponerse en el centro de atención y a valorarse de nuevo, en parte por su lado práctico y funcional. Al fin y al cabo, llevar un bolso significa no tener que cargar las cosas en los bolsillos o en las manos, algo que, para mí, resulta totalmente lógico. No debería considerarse ni de hombres ni de mujeres, sino simplemente como un elemento útil que facilita el día a día".

Bolsos en alfombras roja

Además, en los últimos años, influencers y celebridades han puesto los bolsos masculinos en el punto de mira. "Figuras públicas como Jacob Elordi o A$AP Rocky, muy influyentes en cuestiones de estilo, los han lucido en alfombras rojas, espacios donde la visibilidad es enorme y la moda tiene un peso especial. En estos casos, el bolso no solo se valora por su funcionalidad, sino también como una declaración estética: una forma de decir "aquí estoy y me apetece que esto sume a mi outfit", sin importar si quien lo lleva es hombre o mujer. Esta tendencia también la vemos en España, con referentes como el futbolista Borja Iglesias, que ha incorporado este accesorio a su estilo personal con total naturalidad".

A la izquierda, el futbolista Borja Iglesias con un bolso. / Cedida

Por último, Tejada invita a todas las personas a sumarse a esta tendencia y a experimentar con la moda sin etiquetas ni limitaciones. "Creo que los bolsos, además de funcionales, son muy estéticos. Sinceramente, tener un sitio donde llevar todas tus cosas te mejora la vida, y además puede aportar mucho a tu look. Si quieres empezar de forma discreta, las tote bags son una gran opción, están muy popularizadas y puedes encontrarlas en mil versiones, con distintos estampados y estilos. Si te apetece dar un paso más, apuesta por una bandolera, y si prefieres no llamar demasiado la atención, elige una de piel o polipiel en negro, que se integre con tu outfit pero que a la vez aporte un toque de creatividad y originalidad. Y si no te importa lo que piensen los demás, mi consejo es que te atrevas con cualquier tendencia que te guste. Personalmente, soy muy fan de los bolsos con tachuelas, los metalizados y los de colores vivos; al final, se trata de divertirse con la moda y disfrutar expresándote a través de ella".