'Tu donativo es su alegría': Cáceres impulsa una campaña solidaria de Navidad para los hijos de personas reclusas

La Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Coria-Cáceres ha puesto en marcha una nueva edición de su Campaña de Navidad, una iniciativa solidaria que busca llevar ilusión a los hijos e hijas de las personas reclusas del Centro Penitenciario de Cáceres.

Bajo el lema “Tu donativo es su alegría”, la campaña pretende que ningún niño o niña se quede sin un regalo ni sin el material necesario para seguir aprendiendo, sin importar la situación que vivan sus familias. La recogida está destinada a menores de entre 1 mes y 12 años y se mantendrá abierta hasta el 20 de diciembre, fecha límite para la entrega de juguetes y material escolar nuevos.

Los puntos de recogida se encuentran en la Casa de la Iglesia de Cáceres, el Seminario Diocesano y las parroquias de la Diócesis, donde se recibirán las donaciones. Además, el voluntariado de la Pastoral Penitenciaria llevará a cabo encuentros y actividades de sensibilización dirigidos a grupos parroquiales, asociaciones y entidades sociales que deseen conocer de cerca la realidad de las personas privadas de libertad y el trabajo de acompañamiento que se realiza con sus familias.

Desde la organización recuerdan que “tu gesto puede cambiar la Navidad de estas niñas y niños. Porque cuando compartimos, la esperanza crece”.

Toda la información está disponible en el cartel oficial de la campaña o a través del teléfono 610 859 863.

Este tipo de iniciativas no solo tienen un impacto inmediato en los menores que reciben los regalos, sino que refuerzan los lazos comunitarios y promueven una Navidad más justa y solidaria. Para muchas familias afectadas por la privación de libertad, estos gestos representan una oportunidad para sentirse acompañadas, recordando que la empatía y la inclusión también son parte esencial del mensaje navideño.

La Pastoral Penitenciaria desempeña un papel fundamental en ese acompañamiento, ofreciendo apoyo emocional, orientación y espacios de encuentro que humanizan la realidad de las prisiones y contribuyen a la reinserción social. Campañas como esta recuerdan que la solidaridad no entiende de muros ni de etiquetas, y que cada pequeño gesto puede transformar una historia.

Una red solidaria que se extiende por toda España

Iniciativas similares se desarrollan en otras diócesis españolas, que también impulsan campañas de recogida de juguetes, ropa y material escolar para los hijos de personas internas en centros penitenciarios. En Madrid, la Pastoral Penitenciaria colabora con asociaciones vecinales y parroquias en la campaña “Ningún niño sin sonrisa”, que entrega regalos personalizados según la edad y los gustos de cada menor.

En Sevilla, la Archidiócesis organiza la recogida “Juguetes con alma”, que combina donaciones con talleres de sensibilización sobre la exclusión social. En Valencia y Zaragoza, la recogida se coordina con los servicios sociales y voluntariados diocesanos, garantizando que los regalos lleguen a tiempo y de forma anónima a los hogares de las familias afectadas.

Según la Coordinadora Nacional de Pastoral Penitenciaria, estas campañas llegan cada Navidad a más de 3.000 menores en toda España, y constituyen “una herramienta de justicia social y reparación emocional” tanto para los niños como para sus padres.

Reinserción: el valor de una segunda oportunidad

La reinserción social es uno de los ejes centrales de la Pastoral Penitenciaria y de la labor que la Iglesia y las entidades sociales desarrollan dentro y fuera de los centros penitenciarios. Estas campañas, además de su componente solidario, ayudan a tender puentes entre las personas reclusas y la sociedad, recordando que la privación de libertad no debe significar la pérdida de dignidad ni de futuro.

El acompañamiento a las familias y el apoyo a sus hijos son pasos clave para romper el ciclo de exclusión que muchas veces se asocia al encarcelamiento. Reforzar los vínculos familiares, fomentar la empatía y mantener viva la esperanza son elementos esenciales para una reinserción efectiva, basada en el respeto y la oportunidad de comenzar de nuevo.

Porque cada donativo no solo lleva un juguete o un cuaderno, sino también un mensaje profundo: que toda persona merece una segunda oportunidad y que la sociedad tiene un papel activo en ofrecerla.