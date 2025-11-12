El empleo abraza a la IA: comienzan las jornadas técnicas de seguimiento de trabajo del SEPE en Cáceres

El Complejo Cultural San Francisco, espacio con muchos siglos de historia, ha acogido este miércoles la inauguración de las 'Jornadas técnicas de seguimiento, control y evaluación del sistema de formación en el trabajo' que organiza el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Las ponencias se centrarán en la modernización de las actuaciones de seguimiento del empleo.

En la apertura de las jornadas participaron representantes de todas las instituciones: Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres; Emilio Borrega, primer teniente alcalde del ayuntamiento de Cáceres; María José Nevado, secretaria general de empleo de la Junta de Extremadura, Jose Antonio García, subdelegado del Gobierno de Cáceres; y Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE.

Estas jornadas tendrán lugar el miércoles y el jueves, y además de estar formado por varias conferencias relacionadas con el empleo y sus innovaciones, incluye una visita guiada por la parte antigua. A las charlas han acudido personas de varios lugares del país, por lo que estas jornadas son también una oportunidad para mostrar las bondades de la ciudad y crear nuevos embajadores.

Apostar por la innovación

La primera en tomar la palabra fue la representante de la Diputación, Esther Gutiérrez, la cual destacó que «el sistema de formación necesita evolucionar de una forma más rápida, porque la sociedad y las herramientas también evolucionan muy rápido». «Tenemos que dejar de lado los métodos más tradicionales y apostar por la innovación», añadió, refiriéndose a la inteligencia artificial (IA), una herramienta que ha llegado para quedarse y se nombrará varias veces en la presentación.

«Desde la Diputación de Cáceres estamos diseñando ya una estrategia de inteligencia artificial para aplicarlo, no solo a la administración, sino a los municipios», añadió Gutiérrez. También incidió de manera especial en el papel decisivo que la ley reconoce de las administraciones locales. «Era algo necesario y responde a una realidad evidente, porque los ayuntamientos y las diputaciones somos las administraciones más cercanas al territorio y a los ciudadanos, y detectamos con mayor rapidez las necesidades emergentes, haciendo que podamos ser más operativas».

Imagen de las jornadas. / Carlos Gil

Formación

El testigo lo tomó Emilio Borrega, portavoz consistorial, quien se centró más en la ciudad, «el mejor escenario para innovar». Sobre las jornadas técnicas, las nombró como «un espacio de diálogo, aprendizaje y cooperación», y añadió la importancia de seguir formándose una vez obtienes un empleo. «La formación hoy en día no es como antiguamente, la gente se formaba y desarrollaba una vida laboral. Ahora, toda vida laboral de todo empleado, desde que termina sus estudios hasta que se jubila, tiene que ir acompasada de una formación». Para que esa formación triunfe, es muy necesaria «la colaboración de las instituciones».

Por su parte, María José Nevado, representante de la Junta, afirmó que, aunque se ha hecho mucho seguimiento, «no se ha hecho ese control y evaluación que ponemos hoy encima de la mesa. El foco es importantísimo, y nos va a permitir, a partir de esas evaluaciones, innovar y poder realizar más programas». Y en ese sentido mencionaba a la representante diputacional, pues «la formación para el empleo ha avanzado en los últimos años, pero todavía tiene un camino importante de mejora».

Nos encontramos en una era cambiante en la que todo evoluciona de una manera vertiginosa, por lo que una buena formación tiene «el rol más importante», pues es «una necesidad que también se ve en nuestros pueblos, donde vemos que hay mucha dificultad para acceder, por ejemplo, a la banca electrónica. Las personas mayores no se han preparado para esos cambios». Por eso, la formación tiene que ser «hoy más que nunca, ese cimiento».

La IA, una revolución

Las llegadas de las nuevas tecnologías no son algo que se vive por primera vez. Ya ocurrió en su día con la llegada de las computadoras, herramienta que todos tuvieron que aprender a utilizar y hoy es impensable trabajar sin ella. Esa fue la idea que transmitió José Antonio García, subdelegado del Gobierno en la provincia. Además, recalcó cómo «con la inteligencia artificial y la computación cuántica vamos a vivir una revolución tan grande que dentro de unos años no vamos a imaginar cómo podíamos trabajar en 2025».

Finalizó la inauguración Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE y el mejor conocer del tema. «Estos años hemos podido ir incrementando y mejorando las convocatorias y los sistemas de financiación gracias a la colaboración con las instituciones», comenzó. Una revolución, un cambio para el que hay que formarse porque «a veces no sabemos ni cómo llamar a las competencias que nos están atendiendo». De ahí surge la idea de dotar de herramientas, que los observatorios tengan cada vez más importancia.

De izquierda a derecha: Esther Gutiérrez, Gerardo Gutiérrez, José Antonio García, María José Nevado y Emilio Borrega. / Carlos Gil

Precisamente en Extremadura es «de especial importancia» un plan de fomento del empleo, especialmente en las zonas rurales. «Hemos formado a casi 100.000 personas y mujeres del ámbito rural que han participado en casi 200.000 acciones formativas». La región es una de las comunidades con mayor tasa de paro del país, aunque la tendencia este mes es de las mejores de los últimos años.