"Estafadores en el seno de una entidad religiosa": ya se conocen más detalles de la macrooperación de la Guardia Civil en Navalmoral

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha dado más detalles sobre la macrooperación que la Guardia Civil acometió este martes en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

"Eran estafadores en el seno de una entidad religiosa", ha señalado Quintana sobre el operativo en el que la Benemérita logró arrestar a cuatro personas acusadas de, al menos, cuatro delitos: asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo de capitales. Además, pueden derivarse otros en el transcurso de las investigaciones, según informó el instituto armado.

Operación abierta

Quintana ha señalado que "la operación está abierta y no se descartan nuevas detenciones" en relación "a una organización criminal dedicada a estafar en el seno de una entidad religiosa". El delegado del Gobierno ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras mantenerse una reunión de coordinación dentro del 'Plan de Vialidad' de cara a este invierno.

Información

Por su parte, el departamento de comunicación de la Benemérita ha indicado que aún no puede informar, y que lo hará tan pronto como puedan para no comprometer el desarrollo de la investigación.

Durante la actuación, había varios vehículos de la Guardia Civil que accedieron a las inmediaciones de una urbanización ubicada a las afueras para llevar a cabo el registro de una vivienda, generando alarma entre los asistentes. Los agentes permanecieron varias horas realizando las diligencias correspondientes en el interior de la vivienda.

Otra operación

Hace apenas un mes, la Guardia Civil llevó a cabo otro llamativo operativo en pleno centro de la localidad. La Benemérita prefirió no ofrecer más información al respecto porque la difusión de determinados detalles podría perjudicar el buen desarrollo de las diligencias y las actuaciones judiciales en marcha.