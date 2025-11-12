La Muestra Ibérica de Artes Escénicas convierte a Cáceres en el gran escaparate del teatro y la danza del suroeste

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE) convierte desde hoy a Cáceres en el gran punto de encuentro del teatro, la danza y la música del suroeste peninsular. La feria abre su ‘mercado’ de compra y venta de espectáculos, donde profesionales del sector intercambian proyectos, cierran acuerdos y descubren las nuevas propuestas escénicas que marcarán la próxima temporada.

En esta jornada, Extremadura se coloca en el centro del escenario con seis producciones, cinco de ellas de sello autonómico. La compañía Maltravieso Teatro presenta su versión contemporánea de Pinocho; Artextrema Producciones fusiona flamenco y teatro en Saturnos y Medeas; y el emeritense Adrián Herrera, junto a Germen Dance Project, trae la pieza Lejío, un homenaje danzado a las raíces y oficios tradicionales extremeños.

La jornada también contará con uno de los grandes nombres de la danza española actual, Daniel Doña, que representará DOMA en la Plaza de Obispo Galarza, una pieza que explora la domesticación como acto de rebeldía artística entre tradición y vanguardia.

Extremadura se proyecta además más allá de sus fronteras con dos coproducciones. Atra bilis, del dramaturgo Laila Ripoll, reúne a compañías de Extremadura, Cantabria y Asturias en una comedia negra cargada de humor esperpéntico y crítica social. Por su parte, Azul Bosques, una colaboración entre El Desván Producciones, Giradas Producciones y Elena Artes Escénicas, plantea una distopía contemporánea donde el control social se ejerce a través del deseo.

Un mercado de talento y colaboración

Desde primera hora de la mañana, el Espacio UEx en la avenida Virgen de la Montaña acoge los encuentros comerciales B2B, en los que compañías, programadores y distribuidores intercambian ideas y cierran futuras colaboraciones. También se celebra el plenario de la Red de Teatros de Extremadura, clave para llevar la cultura escénica a los municipios de la región.

Por la tarde, el Ateneo de Cáceres acogerá los pitchings de 18 proyectos escénicos, breves presentaciones donde las compañías extremeñas muestran sus nuevas creaciones ante programadores nacionales e internacionales.

Carlos Gil

La MAE, organizada por la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura y el CEMART, cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura, las diputaciones de Cáceres y Badajoz y el Ayuntamiento de Cáceres. El evento se ha consolidado como un referente en el circuito profesional ibérico, un espacio donde el talento regional dialoga con el nacional y el portugués.

Con más de 17 funciones programadas, esta feria demuestra que Extremadura no solo es escenario, sino productora de cultura y creatividad, y que el arte escénico sigue siendo una herramienta poderosa para conectar territorios, lenguajes y públicos.