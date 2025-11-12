La mujer arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz hace tres años pidió un millón de euros al ayuntamiento

Es el día grande para Arroyo de la Luz. El Día de la Luz saca a la calle a todo un pueblo, que se engalana y recibe a visitantes de todos los puntos del país. El mayor atractivo, los jinetes con sus caballos, que protagonizan una simbólica estampa de velocidad y destreza. Así es cada año aunque en abril de 2022 la festividad ocupó los titulares por una circunstancia imprevista después de que una mujer fuera arrollada en las carreras.

La imagen fue sobrecogedora, llegó a ser capturada por los fotógrafos que allí se encontraban y provocó un gran debate en torno a la seguridad. Según los testimonios, trató de atravesar La corredera junto a su nieta cuando se produjo el accidente. La víctima del arrollamiento, vecina de la localidad, permaneció casi dos meses en la unidad de cuidados intensivos de Cáceres con un diagnóstico de gravedad.

Así, un año después del accidente, concretamente el 24 de marzo de 2023, la víctima reclamó una indemnización millonaria al Ayuntamiento de Arroyo de la Luz por los daños sufridos a raíz del accidente, ya que la administración local es la organizadora de la actividad. Ha sido ahora, en octubre de 2025, dos años después de la formalización de la reclamación, cuando el asunto ha llegado a la comisión jurídica de Extremadura, que ha emitido su dictamen en los últimos días.

Desestimada la solicitud

Tal y como recoge la resolución a la que ha tenido acceso este diario, la mujer cuantificaba la suma en un total de 1.302.754,5 euros, una cantidad que al superar los 50.000 euros debe ser remitida al órgano judicial de la Junta de Extremadura para que dictamine sobre el asunto.

Lo que ha ocurrido, en cualquier caso, es que la comisión jurídica ni siquiera ha entrado a valorar el fondo de la cuestión porque ha desestimado directamente la solicitud por «un defecto sustancial en la tramitación del procedimiento» que provoca la retroacción del proceso, es decir, que obliga a iniciar el trámite para corregir los errores procesales.