Pilar Galán, la ironía y la ternura de la literatura extremeña, llena el Hernández Pacheco de Cáceres

Pilar Galán (Navalmoral de la Mata, 1967) es una de las voces más singulares de la literatura extremeña contemporánea. Escritora, profesora de Lengua y Literatura y columnista de este periódico, ha construido una trayectoria que combina la lucidez crítica con un sentido del humor tan afilado como tierno. Su obra, marcada por el ritmo de lo cotidiano, retrata con ironía y empatía la vida de las mujeres, los márgenes y la enseñanza.

La tarde de este miércoles ha presentado su último libro, 'El peso exacto de los días' (La lina , ese con el que uno carga en un mundo cada vez más fugaz. En este viaje literario, la autora recorre una infancia marcada por los primos de Francia que llegaban al pueblo, la prisa de la rutina que puede borrarse de golpe con un contestador automático y lo importante que pueden llegar a ser los zapatos de una madre. El acto se ha celebrado, con éxito de público, en el Instituto Hernández Pacheco.

Autora de títulos como 'Pretérito imperfecto', 'Ni Dios mismo', 'Grandes superficies' o 'Si esto fuera una novela', sus personajes hablan desde la periferia —geográfica y emocional—, con un lenguaje directo, cercano, que hace de lo doméstico una forma de resistencia literaria.

Profesora de instituto en Cáceres, Galán reivindica a menudo la enseñanza como un espacio de creación y de humanidad. "En el aula hay más historias que en cualquier novela", ha dicho en más de una ocasión. Esa doble mirada —la de quien enseña y observa— se refleja en su escritura, donde los diálogos están impregnados de oralidad y verdad.

Actualidad y proyectos

En los últimos meses, Pilar Galán ha participado en encuentros literarios y ferias del libro por toda Extremadura, donde ha compartido reflexiones sobre el papel de las escritoras y la necesidad de contar desde lo cercano. Fiel a su estilo, explora las contradicciones de la vida moderna desde el humor y la ternura.