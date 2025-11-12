La profesora cacereña que fundó el coro de la UEx recibirá un homenaje

Hay retratos de vida que dejan huella. Uno de ellos, sin duda alguna, es el de Carmen Pérez-Coca y Sánchez Matas. Su currículum es solo comparable con su compromiso con las Humanidades. Fue la primera mujer que se doctoró (1979) en la facultad de Derecho de aquella recién nacida Universidad de Extremadura y ha dedicado su vida a la enseñanza, a la propia y a la de generaciones de estudiantes.

Parece ser que heredó esa aspiración de su padre, abogado, no obstante, inició su camino vital movida por la inspiración materna, que le legó su amor por la música. Como su progenitora, de niña quiso convertirse en pianista. Estudió piano y más tarde, se marchó a Salamanca a estudiar la carrera de Derecho y por avatares de la vida recaló en Cáceres -ella nació en Hervás-. Es profesora superior de piano por el Real Conservatorio de Música de Madrid y ha compuesto obras y armonías sobre temas extremeños.

Fue tal su afán de mantener vivas las virtudes familiares que a la docencia en la UEx le acompañó el afán por la música y fundó el coro de la universidad hace ya medio siglo. De hecho, en 2025 la institución organiza un calendario de actos para conmemorar la fecha. Entre los actos, habrá uno de especial simbolismo puesto que su fundadora recibirá un oportuno homenaje por su dedicación y esfuerzo, no solo creó el coro sino que lo dirigió durante casi una década.

El reconocimiento será el 16 de noviembre por parte de la federación de coros de Extremadura. El propósito del homenaje es reconocer el valor de figuras como la de Carmen Pérez-Coca y Sánchez Matas, sin las que no se entenderían el devenir universitario y artístico de Extremadura.

El coro de la universidad lleva activo desde 1974 y en la actualidad está dirigido por Francisco Rodilla León. El 27 de octubre ya organizó un recital en el complejo San Francisco de Cácers con 200 coralistas y seis de los directores que sucedieron a la fundadora. De igual modo, la agenda de conciertos que prepara para fin de año el coro es extensa.

La gira de conciertos

En concreto, recorrerán Extremadura el 14 y 15 de noviembre en la catedral de Santa María de Plasencia. El 21 de n noviembre ofrecerán un concierto en el paraninfo de la Universidad de Extremadura en Badajoz y el 22 de noviembre, será en la concatedral de Cáceres. Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Con esta gira, el coro de la Universidad de Extremadura culmina un año de celebraciones «reafirmando su compromiso con la difusión de la música».