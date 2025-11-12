El PSOE de Cáceres exige transparencia en la instalación de las atracciones navideñas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, a través de la portavoz Belén Fernández Casero, ha registrado una petición para exigir transparencia en los procesos de adjudicación de las atracciones que se instalarán en distintos puntos de la ciudad a lo largo de la próxima Navidad.

En concreto, el PSOE ha solicitado «conocer la situación de la deuda que el empresario de la pista de hielo y los cacharritos de Cánovas mantiene con el consistorio y las actuaciones que se están llevando por parte del equipo de gobierno teniendo en cuenta un informe aprobado en marzo en el que se indicaba que había solicitado el fraccionamiento de la deuda».

Sin embargo, ponen el foco en que "el incumplimiento del calendario de pagos por parte de la deudora sí podría considerarse un elemento que justificaría el presunto fraude de evasión en el pago de la deuda y, en consecuencia, cabría la posibilidad de aplicar la teoría del levantamiento de velo".

Atracciones en Cánovas. / Carlos Gil

El consistorio, al ser consultado por este diario sobre este asunto, señala que su imposibilidad de aportar datos sobre las deudas de los ciudadanos.