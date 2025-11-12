Petición al consistorio
El PSOE de Cáceres exige transparencia en la instalación de las atracciones navideñas
Registra una solicitud para conocer el estado de la deuda del empresario que instalaba los cacharritos en Cánovas y la pista de hielo en la plaza Mayor
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, a través de la portavoz Belén Fernández Casero, ha registrado una petición para exigir transparencia en los procesos de adjudicación de las atracciones que se instalarán en distintos puntos de la ciudad a lo largo de la próxima Navidad.
En concreto, el PSOE ha solicitado «conocer la situación de la deuda que el empresario de la pista de hielo y los cacharritos de Cánovas mantiene con el consistorio y las actuaciones que se están llevando por parte del equipo de gobierno teniendo en cuenta un informe aprobado en marzo en el que se indicaba que había solicitado el fraccionamiento de la deuda».
Sin embargo, ponen el foco en que "el incumplimiento del calendario de pagos por parte de la deudora sí podría considerarse un elemento que justificaría el presunto fraude de evasión en el pago de la deuda y, en consecuencia, cabría la posibilidad de aplicar la teoría del levantamiento de velo".
El consistorio, al ser consultado por este diario sobre este asunto, señala que su imposibilidad de aportar datos sobre las deudas de los ciudadanos.
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
- Comercios de La Madrila temen al nuevo supermercado que está por llegar al local que ocupó 'El País de Ni' y 'Camelot'
- ¿Se suspenderá el Mercado Medieval de Cáceres? Hay previsión de lluvia para las cuatro jornadas
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres