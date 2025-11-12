Relatos, misterios y patrimonio: Cáceres ofrece tres citas culturales este miércoles

Encuentros abiertos al público por toda la ciudad.

Presentación del nuevo libro de relatos de Pilar Galán

Este miércoles, 12 de noviembre, tendrá lugar en Cáceres la presentación del último libro de relatos de la reconocida escritora Pilar Galán, El peso exacto de los días. El acto se celebrará en el I.E.S. Profesor Hernández Pacheco, desde las 19.30 hasta las 21.00 horas.

La autora estará acompañada por el escritor y editor Marino González Montero, en un encuentro que marca el inicio de las presentaciones de esta nueva obra. La cita promete ser una oportunidad para disfrutar de la literatura y compartir con una de las voces más destacadas del panorama narrativo actual. La entrada es libre hasta completar aforo.

Pilar Galán con una de sus obras y nuestro periódico en el pasado. / El Periódico

Conferencia sobre 'Mary Coroner y su relación con Jack el Destripador' en las X Jornadas Góticas

Dentro del marco de las X Jornadas Góticas de Cáceres, organizadas por la Asociación Cultural Norbanova y la Asociación Cultural Letras Cascabeleras, el historiador e investigador Diego Vinagre Nevado ofrecerá la conferencia titulada 'Mary Coroner y su relación con Jack el Destripador'.

El encuentro tendrá lugar este miércoles, a partir de las 19.30 horas, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Cáceres. La entrada será libre hasta completar aforo, en una cita que promete adentrarse en uno de los episodios más inquietantes del Londres victoriano desde una perspectiva histórica y literaria.

Mesa redonda sobre el Patrimonio Documental y Bibliográfico

El próximo miércoles 12 de noviembre, de 19.30 a 21.00 horas, el Palacio de los Golfines de Abajo acogerá la Mesa Redonda 'El Patrimonio Documental y Bibliográfico', dentro de las jornadas organizadas por la Fundación Tatiana y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.

Estas jornadas, coordinadas por el académico Jesús García Calderón, tienen como objetivo reflexionar sobre el valor del patrimonio histórico y cultural como garantía del futuro de las grandes ciudades históricas, entre ellas Cáceres. La sesión estará moderada por el académico José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos, quien ofrecerá su visión sobre el legado del propio palacio. Participarán también la archivera Eva Marín López, que abordará la relevancia de los archivos históricos en la cultura española, y el catedrático Agustín Vivas Moreno, quien analizará la historia cultural de la archivística. El acceso será por la Cuesta del Marqués y la entrada es libre hasta completar aforo.