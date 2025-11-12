Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

Relatos, misterios y patrimonio: Cáceres ofrece tres citas culturales este miércoles

Los cacereños podrán disfrutar de la presentación de 'El peso exacto de los días', la conferencia de las Jornadas Góticas y la mesa redonda sobre patrimonio documental y bibliográfico

Palacio de los Golfines.

Palacio de los Golfines. / Jorge Valiente

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Encuentros abiertos al público por toda la ciudad.

Presentación del nuevo libro de relatos de Pilar Galán

Este miércoles, 12 de noviembre, tendrá lugar en Cáceres la presentación del último libro de relatos de la reconocida escritora Pilar Galán, El peso exacto de los días. El acto se celebrará en el I.E.S. Profesor Hernández Pacheco, desde las 19.30 hasta las 21.00 horas.

La autora estará acompañada por el escritor y editor Marino González Montero, en un encuentro que marca el inicio de las presentaciones de esta nueva obra. La cita promete ser una oportunidad para disfrutar de la literatura y compartir con una de las voces más destacadas del panorama narrativo actual. La entrada es libre hasta completar aforo.

Pilar Galán con una de sus obras y nuestro periódico en el pasado.

Pilar Galán con una de sus obras y nuestro periódico en el pasado. / El Periódico

Conferencia sobre 'Mary Coroner y su relación con Jack el Destripador' en las X Jornadas Góticas

Dentro del marco de las X Jornadas Góticas de Cáceres, organizadas por la Asociación Cultural Norbanova y la Asociación Cultural Letras Cascabeleras, el historiador e investigador Diego Vinagre Nevado ofrecerá la conferencia titulada 'Mary Coroner y su relación con Jack el Destripador'.

El encuentro tendrá lugar este miércoles, a partir de las 19.30 horas, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Cáceres. La entrada será libre hasta completar aforo, en una cita que promete adentrarse en uno de los episodios más inquietantes del Londres victoriano desde una perspectiva histórica y literaria.

Mesa redonda sobre el Patrimonio Documental y Bibliográfico

El próximo miércoles 12 de noviembre, de 19.30 a 21.00 horas, el Palacio de los Golfines de Abajo acogerá la Mesa Redonda 'El Patrimonio Documental y Bibliográfico', dentro de las jornadas organizadas por la Fundación Tatiana y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.

Estas jornadas, coordinadas por el académico Jesús García Calderón, tienen como objetivo reflexionar sobre el valor del patrimonio histórico y cultural como garantía del futuro de las grandes ciudades históricas, entre ellas Cáceres. La sesión estará moderada por el académico José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos, quien ofrecerá su visión sobre el legado del propio palacio. Participarán también la archivera Eva Marín López, que abordará la relevancia de los archivos históricos en la cultura española, y el catedrático Agustín Vivas Moreno, quien analizará la historia cultural de la archivística. El acceso será por la Cuesta del Marqués y la entrada es libre hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
  2. Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
  3. El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
  4. El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
  5. Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
  6. Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
  7. Más espectáculos, juego de luces y sonido sobre el patrimonio y un escenario en la plaza Mayor de Cáceres para conciertos: el Mercado Medieval de las Tres Culturas regresa con cambios
  8. ¿Se suspenderá el Mercado Medieval de Cáceres? Hay previsión de lluvia para las cuatro jornadas

Relatos, misterios y patrimonio: Cáceres ofrece tres citas culturales este miércoles

Relatos, misterios y patrimonio: Cáceres ofrece tres citas culturales este miércoles

Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros

Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros

La profesora cacereña que fundó el coro de la UEx recibirá un homenaje

La profesora cacereña que fundó el coro de la UEx recibirá un homenaje

Domingo Barbolla, sociólogo: "Sobre la IA, mentiras a desmontar"

Domingo Barbolla, sociólogo: "Sobre la IA, mentiras a desmontar"

Claudia Tejada, experta en moda: "Los bolsos no son de hombres ni de mujeres, son prácticos y necesarios"

Claudia Tejada, experta en moda: "Los bolsos no son de hombres ni de mujeres, son prácticos y necesarios"

La mujer arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz hace tres años pidió un millón de euros al ayuntamiento

La mujer arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz hace tres años pidió un millón de euros al ayuntamiento

Artesanos piden posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres por las lluvias

Artesanos piden posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres por las lluvias

Avanza el proyecto millonario (121 millones) para la depuración y saneamiento de Cáceres

Avanza el proyecto millonario (121 millones) para la depuración y saneamiento de Cáceres
Tracking Pixel Contents