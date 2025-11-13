El artista Thomas Hirschhorn reflexiona sobre la era digital en el museo Helga de Alvear: “Exponer en Cáceres es un reto”

¿Qué diría Simone Weil si visitara la nueva exposición de Thomas Hirschhorn? Ambos coinciden en comprender el mundo desde una perspectiva filosófica, de hecho el segundo toma como referencia a la primera para construir un pensamiento y una trayectoria artística. Menciones por decenas a la filósofa francesa se reparten en la nueva exposición que el artista suizo inaugura este jueves en Cáceres. El escenario, el museo Helga de Alvear donde es de sobra conocido por firmar una de las piezas más reconocibles desde la apertura del nuevo edificio en 2021, la descomunal ‘Power tools’ que ocupa una estancia entre libros de filosofía, armas fingidas y herramientas gigantes.

Precisamente, con ese afán encara esta nueva muestra temporal que comparte entre la Casa Grande y las salas del museo nuevo, entre ellas, la que hasta hace meses ocupaba Descending Lights de Ai Wei Wei, otra de las señas de identidad de la galería. De hecho, protagoniza otra instalación colosal, esta vez, dedicada a la era digital y a la humanidad. Una sala de ordenadores, móviles, drogas, armas, soldados y emojis, todos elaborados de forma meticulosa con cartón, da la bienvenida a los visitantes en una obra que provoca, al menos, una conversación. Este jueves, el propio Hirschhorn aseguraba a los periodistas que exponer en Cáceres era “un reto” y que entiende el arte “como una herramienta para afrontar la realidad”.

Una nueva sesión de DJ

Así, hasta medio centenar de piezas conforman la primera exposición antológica My Atlas # Our Atlas que se podrá visitar hasta mayo de 2026. La obra está comisariada por Sandra Guimarães. De forma paralela, el museo organiza visitas gratuitas e inaugura un ciclo de cine con una selección de películas realizada por el artista. También, este jueves está previsto que se celebren las ya conocidas como Helga Sessions con motivo de la inauguración de la exposición de 20.00 a 22.00 horas con Loop Up DJ.