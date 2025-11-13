Un cacereño operado de cáncer de garganta denuncia que espera la cita para el Neumólogo desde hace tres años: "No respiro bien"

Para la humanidad, la rutina puede llegar a ser monótona, pero para personas como Miguel García (72 años) cada día es una victoria. La vida del cacereño cambió cuando le diagnosticaron un cáncer de garganta hace más de quince años, una circunstancia que requirió que le operaran y le vaciaran los ganglios. Si el destino no le había puesto a prueba lo suficiente, le tuvieron que colocar un marcapasos para garantizar el funcionamiento de su corazón. Debido a la intervención por el tumor debe usar una medicación que es revisada anualmente por el departamento de Neumología. Así ha sido hasta hace tres años, desde entonces denuncia que el especialista no ha vuelto a agendarle cita pese a la gravedad de su diagnóstico.

Muestra la documentación en la que recoge la fecha, 2022, en la que le prescribían la revisión, pero esta circunstancia no se ha producido. El cacereño manifiesta su preocupación ante la falta de respuesta. En ese sentido, asegura que ha interpuesto reclamaciones en el propio hospital, pero no ha logrado que le den fecha. A este diario expone que urgencia de acudir al especialista no responde a un capricho sino, entre otras razones, al temor de que se agrave su situación. «Me urge ir al neumólogo, no puedo respirar bien, cada noche sufro ansiedad y me da miedo, si no fuera por el marcapasos, yo no estaría aquí», sostiene.

En relación a este asunto, este diario ha contactado con el Servicio Extremeño de Salud (SES) para conocer la valoración que realiza la administración pública sobre esta situación y concretar si se debe a alguna circunstancia relacionada con la demora de las listas de espera. No obstante, según precisa la propia Junta de Extremadura en el portal en el que actualiza las cifras de la listas de espera, a fecha de junio de 2025, la espera media para una consulta de Neumología es de 80 días -no aparece reflejada por lo que estará englobada dentro del resto de especialidades-.

80 días de espera para una cita

Las especialidades que más demora acumulan en las diferentes áreas de Salud para consulta son Traumatología con 196 días, Dermatología (156 días) y Dermatología (129 días). Precisamente, al hilo de las listas de espera, este diario publicó hace semanas la queja de Francisco Abril, otro cacereño que aguardaba una intervención quirúrgica de gran complejidad desde hace más de 1.500 días. Finalmente, ha sido intervenido hace días después de que el paciente haya llevado su situación a los tribunales a través de su abogado Daniel López Vivas.