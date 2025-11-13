Cáceres celebra la cultura este 13 de noviembre con Antonio Gómez, 'Paralelo 38' y 'Drag Story Hour'

Diversas propuestas para todos los públicos.

Antonio Gómez reflexiona sobre la poesía y la indisciplina en el Museo Vostell Malpartida

El Museo Vostell Malpartida acogerá el jueves 13 de noviembre a las 19.00 horas, con entrada libre, la charla 'Poéticas indisciplinadas', a cargo del artista y poeta Antonio Gómez. En este encuentro, el autor explorará la historia de las revistas ensambladas en España y, a través de su propia obra, analizará las diferencias entre poesía visual, poesía-objeto y poesía performática, subrayando la capacidad de la comunicación humana para abrir nuevos cauces expresivos más allá del discurso tradicional.

Museo Vostell de Malpartida. / Ayuntamiento de Malpartida

Nacido en Cuenca y residente en Mérida desde 1977, Antonio Gómez es una de las figuras más destacadas del ámbito de la poesía experimental y el arte de acción en Extremadura. Su trabajo ha sido expuesto en más de treinta países, y su poema visual Disparos de luz forma parte de la Colección de Artistas Conceptuales del Museo Vostell Malpartida, institución que ya le dedicó en 2014 la muestra 'Fluxpost', centrada en su colección de libros-objeto, revistas ensambladas y arte postal.

El Gran Teatro de Cáceres acoge 'Paralelo 38', una sátira sobre Corea del Norte

Este jueves a las 22:00 horas, el Gran Teatro de Cáceres será escenario de la representación de Paralelo 38, obra incluida en la X Muestra Ibérica de las Artes Escénicas, que promete sorprender al público con una historia tan absurda como real.

La pieza, a cargo de la compañía 'Los Absurdos Teatro', narra las peripecias de la Kimchi Band, un grupo musical que, tras una racha complicada y una llamada inesperada, emprende un viaje al país más hermético del mundo: Corea del Norte. Contratados por azar para actuar en Kijong-Dong, el único pueblo situado en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, los protagonistas descubrirán que nada es lo que parece.

Con su habitual tono crítico y mordaz, 'Los Absurdos' ofrecen una reflexión sobre los límites del absurdo contemporáneo, utilizando el escenario del Paralelo 38, símbolo de la división y la incomprensión humana, como espejo de un mundo que parece haber perdido la capacidad de asombro.

Cartel oficial de 'Paralelo 38'. / Cedida

'Drag Story Hour' regresa con una nueva edición llena de color y cuentos inclusivos

La esperada actividad 'Drag Story Hour' vuelve a la ciudad este 13 de noviembre a las 18.00 horas, en la Casa de la Cultura Gredos. La cita promete una tarde llena de diversión, música, juegos y los mejores cuentos, narrados por un elenco de artistas queer que harán disfrutar a grandes y pequeños.

En esta edición participarán Nina, Stella Marinera, Jeneva, Cachalote Jenner y Franco Deluxe, quienes llenarán el espacio de magia, risas y mensajes de diversidad e inclusión. Una oportunidad para celebrar la creatividad y el poder de las historias en un ambiente abierto y familiar.