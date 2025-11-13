Cáceres cierra los parques por el viento y la lluvia

Las inclemencias meteorológicas obligan al Ayuntamiento de Cáceres al cierre de los parques de la ciudad ante el fuerte viento y la intensa lluvia que se prevé para la jornada de este jueves.

Por ello, se establece un cierre perimentral en las zonas verdes de Cáceres y se recomienda a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, además de transistar por zonas de arbolado ante el riesgo de caída de ramas.

Además y en caso de emergencia, desde el ayuntamiento se sugiere llamar a los teléfonos 112 y al 092 (Policía Local).

La borrasca Claudia ataca Extremadura

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya avisó este miércoles del impacto de la borrasca Claudia en Extremadura durante los próximos cuatro días. Así, se activa la alerta naranja (riesgo alto) tanto por lluvia como por fuertes rachas de viento.