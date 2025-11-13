Cáceres contará con un nuevo aparcamiento y zonas verdes en pleno centro urbano

Los grupos de PP y Vox, junto a la abstención de PSOE y de Unidas Podemos (UP), han dado luz verde este jueves a la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM), que implica la ordenación detallada de ámbito dotacional pata la construcción de un aparcamiento en la zona céntrica de la avenida Virgen de Guadalupe.

1.456 metros cuadrados

El contenido de la modificación del PGM tiene como objetivo la dotación de equipamiento/aparcamiento de 1.456 metros cuadrados y zonas verdes (582 metros cuadrados), “respondiendo a la necesidad de aparcamiento en la zona”, cuya localización está entre los dos viarios de Virgen de Guadalupe y la avenida Rodríguez de Ledesma.

Se ejecutará un aparcamiento entre ambas avenidas, así como sus accesos y la conectividad peatonal entre ambas; actualmente habilitada con unas escaleras situadas en la parcela municipal. El aparcamiento será de titularidad municipal y uso público, acompañado de equipamientos y zonas verdes que benefician al conjunto de la ciudadanía.

Los objetivos de esta actuación pasan por mejorar el paisaje urbano, coordinando el tratamiento de los desniveles, medianeras y espacios libres, reservando y calificando zonas verdes de carácter local. También, la funcionalidad del entorno mediante soluciones de accesibilidad entre los dos viarios.

Comisión de Urbanismo

Igualmente, la dotación de reservas de equipamiento en la zona, que contribuyan a la diversificación de los usos y a la mejor atención de los servicios ciudadanos, según han informado desde el consistorio cacereño tras la Comisión de Urbanismo celebrada este jueves.

La comisión también ha aprobado (con los votos a favor de PP, PSOE, Vox y la abstención de UP) establecer los mecanismos que permitan agilizar la apertura de la calle Diana a la calle Constancia; así como la adaptación de los parámetros de planeamiento y gestión urbanística que hagan posible la ejecución posterior de las obras necesarias del inmueble hotelero sito en esa calle, para su adaptación a la normativa vigente.