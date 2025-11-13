Cáceres desbloquea el proyecto del nuevo parque comercial entre Carrefour y Leroy Merlín

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha dado luz verde al desbloqueo del proyecto de construcción de un parque comercial de medianas, que promueve la empresa andaluza Bogaris, y que se ha planificado ubicar en los terrenos comprendidos en la N-630 entre las rotondas de Donantes de Sangre y el Movimiento Scout (Leroy Merlín), tras aprobar este jueves en Comisión de Urbanismo la solicitud de cesión al consistorio (a título gratuito) de ese tramo vial.

Esto supone desbloquear el desarrollo urbanístico del futuro parque comercial. Según el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, el inicio de las obras se ha “dilatado debido a que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) se ha mantenido inflexible a ceder la titularidad de dicho tramo, instando al Ayuntamiento a asumir también el que va desde la rotonda del Movimiento Scout hasta la rotonda de Renfe”.

La solicitud de cesión del primer tramo (560 metros lineales), se aprobó en la Comisión de Urbanismo de marzo de 2024. Sin embargo, finalmente, el equipo de Gobierno, ha presentado la solicitud al Ministerio de la cesión que se exigía el MITMA: del tramo de la actual N-630 comprendido entre la glorieta de Donantes de Sangre y la del Ferrocarril (un total de 1.532 metros lineales).

Se cede únicamente la infraestructura, incluyendo la pasarela peatonal que da acceso a la estación de ferrocarril desde la Avenida de Alemania, según especifican desde el consistorio. Esta propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de PP, Vox y Unidas Podemos, y la abstención del PSOE.

En punto muerto

Se trata de un nuevo espacio comercial que irá ubicado entre los centros comerciales de Carrefour y Leroy Merlín. Dicho desarrollo se encontraba en punto muerto, ya que no se había definido el acceso más adecuado al parque comercial en desarrollo.

Igualmente, se estudiaron todas las propuestas de actuaciones posibles para determinar los accesos al parque comercial, y ahora se ha conseguido desbloquear la situación, acordando la cesión del tramo.

Después, la empresa Bogaris deberá adaptar el proyecto conforme al acceso al parque comercial consensuado con Demarcación de Carreteras y que estará localizado entre las dos glorietas. Bogaris es una empresa especializada en la promoción, desarrollo y gestión de proyectos en los sectores inmobiliario comercial, agroindustria y energías.