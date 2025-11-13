Cáceres encenderá su iluminación navideña el 28 de noviembre con más de un millón de luces y un belén tridimensional en Santa María como gran novedad

El Ayuntamiento de Cáceres encenderá su iluminación navideña el próximo viernes 28 de noviembre, un despliegue que volverá a transformar la ciudad en un gran escenario festivo con más de un millón de puntos led y nuevas decoraciones repartidas por calles, plazas y espacios emblemáticos.

La instalación, totalmente sostenible y de bajo consumo, contará con 1.020.000 puntos de luz distribuidos en 86 zonas del casco urbano y pedanías, con una potencia total de 81,6 kW. El alumbrado se mantendrá encendido hasta el 7 de enero de 2026.

Un belén tridimensional y un abeto transitable

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha anunciado que la gran novedad de este año será un belén tridimensional iluminado que se instalará en la plaza de Santa María, que "cobrará vida al anochecer y se convertirá en uno de los rincones más fotografiados de la Navidad cacereña".

Encendido navideño en Cáceres / Carlos Gil

Además, regresará el popular abeto gigante de 20 metros, transitable por su interior, que volverá a presidir la Plaza Mayor. Las zonas comerciales también tendrán decoraciones especiales y photocalls navideños diseñados para dinamizar el comercio local y atraer visitantes.

Más de 190 arcos, 80 cortinas luminosas y elementos XXL

El despliegue incluye: 191 arcos navideños especiales led, 83 motivos decorativos, 101 motivos sobre báculos de farola, 9 figuras tridimensionales en rotondas, 27 rótulos luminosos de 'Feliz Navidad' de seis metros, un belén tridimensional iluminado, 80 cortinas luminosas de 2x4 metros, 384 metros de cordones led y photocalls y motivos singulares en Avenida de España, Plaza de San Juan, Rodríguez Moñino y Gómez Becerra.

Carlos Gil

Carrasco subrayó que la iluminación es “uno de los momentos más esperados del año por quienes viven en Cáceres y por quienes nos visitan”, y recalcó que el Ayuntamiento busca convertir la ciudad en “una referencia del turismo navideño con una decoración sostenible, moderna y con un marcado espíritu festivo”.

Las imágenes de las luces de Navidad en Cáceres / Carlos Gil

Calles y barrios iluminados

El alumbrado llegará a decenas de zonas de la ciudad, entre ellas: avenida de España, Virgen de la Montaña, San Antón, Alemania, Antonio Hurtado, Portugal, Clara Campoamor, Virgen de Guadalupe, Hernán Cortés, Gómez Becerra, San Juan, Gran Vía, Pintores, Moret, Plaza Mayor, San Blas, Ruta de la Plata, Isabel de Moctezuma, Ronda Fuente Rocha y barrios de pedanías como Malpartida, Valdesalor y Rincón de Ballesteros, entre muchas otras.

En los próximos días, el ayuntamiento anunciará los detalles del acto oficial de encendido, que marcará el inicio de la programación navideña en la ciudad.