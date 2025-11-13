Cáceres rescata otra maravilla de su pasado medieval: un mascarón de la fuente del jardín del Palacio de las Veletas

El subsuelo de Cáceres no deja de sacar a la luz maravillas del pasado medieval de la ciudad. Cada obra que se acomete en la parte antigua puede dejar al descubierto algún resto del rico pasado del recinto Intramuros. La última joya hallada ha sido el mascarón de granito de una fuente del siglo XVI que se ha encontrado durante los trabajos de la segunda fase de las obras del Museo de Cáceres, en el jardín del Palacio de las Veletas.

Así lo han anunciado en la mañana de este jueves en el mismo museo la consejera de Cultura, Victoria Bazaga; la directora general de Patrimonio de la Junta, Adela Rueda; y la directora del Museo, Raquel Preciados. Bazaga ha definido el hallazgo como "un fruto de la casualidad". Obedece al homenaje y continua visibilidad al agua y las fuentes, y ha necesitado una intensa restauración por parte de la Dirección General de Bibliotecas, Archivo y Patrimonio.

Deterioro

Ya se está trabajando en la creación de una réplica que tiene como objetivo evitar un deterioro mayor en la pieza original. El fin principal es poder emplazar la copia en el mismo jardín donde fue encontrada para el disfrute de turistas y visitantes, y que el mascarón hallado se reemplazará en el Museo de Cáceres, donde ya se puede obsevar y conocer.

Cáceres recupera otra joya de su pasado medieval / E. P.

"Es un hallazgo de esos que nos dan mucha alegría. Corresponde a las figuras que nos representan y hacen un homenaje al agua, que suelen estar en las fuentes y estanques", ha explicado Bazaga.

Grupo escultórico

El mascarón es la pieza principal de un grupo escultórico que decoraba el jardín en el siglo XVI. Tenía asociado un jardín con una traza que tenía en este elemento el principal aporte de agua al pequeño estanque. El caño de salida de la fuente está en la boca. "Es una alegría porque nos da una idea de la inmensidad y la importancia arquitectónica y patrimonial de ese recinto. El fin de reubicarla en su sitio es evocar ese jardín construido, para que vaya acorde con el palacio", ha incidido Rueda.

Enterrado

Se encontró enterrado, por lo que contaba con las patologías propias de las piezas que han pasado siglos bajo tierra. Era necesario recuperar la labra con especial cuidado porque tenía musgo, salinas o tierra: "Ha sido necesario un trabajo de bisturí para limpiarla sin eliminar la traza", ha precisado Rueda. También han tenido que trabajar sobre el propio caño, que tenía óxido en la parte de la boca por el constante acceso que tenía al agua. El proceso se ha prolongado durante seis meses.

Por último, Raquel Preciados ha querido mostrar su agradecimiento a la Junta por su "apoyo incondicional y la clara hoja de ruta que mantienen".