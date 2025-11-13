Ante la previsión de lluvias
Cáceres teme nuevas inundaciones y refuerza la limpieza de arquetas e imbornales
Los operarios de la empresa de limpieza aprovechan el horario nocturno para duplicar esfuerzos
La ciudad de Cáceres no quiere que se repitan las angustiosas imágenes que se produjeron hace unos días a causa de las fuertes precipitaciones, que provocaron inundaciones en algunos puntos del casco urbano como el Puente de San Francisco o la calle Túnez (en las inmediaciones de la Estación de Autobuses).
Tareas
Por ello, el ayuntamiento ha reforzado las tareas de limpieza de arquetas e imbornales por todos los puntos del municipio. Los operarios de Valoriza, la empresa concesionaria de la retirada de basura y limpieza, aprovechan especialmente el horario nocturno para duplicar esfuerzos.
Actualmente, ponen el foco en la retirada de la maleza acumulada, el alivio de las tragantes con equipos de agua a presión y maquinaria específica y para barrer las hojas que el viento tira a diario. De hecho, por la caída de las se están dificultando las labores, puesto que en otoño no cesan. Por ello, se ha tomado la decisión de multiplicar por dos el número de equipos destinados a esta labor.
Borrasca Claudia
Esta noticia se produce cuando se acerca la borrasca Claudia, la segunda con nombre de la temporada, que será protagonista en Extremadura durante los próximos días. Impactará primero en Canarias y a partir de este jueves sus frentes cruzarán la península, siendo Extremadura una de las comunidades a las que afectará de lleno, no solo con lluvia, también con fuertes rachas de viento.
Por ello, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activó desde el miércoles hasta las 23.59 horas de este jueves la alerta naranja por lluvias y viento en el norte de la provincia de Cáceres, mientras que en la provincia de Badajoz, Tajo y Alagón, Meseta cacereña, y Villuercas y Montánchez se mantiene el aviso amarillo.
Mercado Medieval
La llegada de la borrasca Claudia ha provocado que se suspenda la celebración de esta edición del Mercado Medieval de las Tres Culturas en Cáceres, una fecha marcada en rojo en el calendario que iba a dar comienzo en la tarde de este jueves.
