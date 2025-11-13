227 millones
La Comisión de Hacienda da luz verde al presupuesto de la Diputación de Cáceres con la abstención del PP
El PSOE vota a favor, mientras que el grupo popular no se pronuncia sobre su decisión y no confirma si la cambiaran o mantendrán cuando se lleve al pleno del próximo martes
El pasado 10 de noviembre, el grupo socialista de la Diputación de Cáceres presentó el borrador de los presupuestos para 2026, que ascienden a 227.767.611 euros, lo que supone un incremento del 8,61% respecto al año anterior. Este jueves, el plan económico pasó por la Comisión de Hacienda, en la que fue aprobada con la mayoría del PSOE y la abstención del PP.
Por el momento, el grupo popular de la provincia de Cáceres no ha querido pronunciarse sobre los motivos de su abstención. Aunque, indican que mantienen una postura que han seguido en las últimas comisiones.
De hecho, en el último pleno, una gran parte de los dictámenes de las comisiones llegaron con el voto favorable del PSOE y la abstención del PP, pero durante la sesión plenaria el grupo popular cambiaba su voto y apoyaba los puntos, pasando de la abstención al ‘sí’.
Respecto a un posible cambio en su sentido del voto para estos presupuestos, desde el PP señalan que habrá que esperar hasta el próximo martes, 18 de noviembre, cuando se votarán en el pleno, para conocer la decisión final.
Borrador de los presupuestos
En la presentación del borrador del pasado 10 de noviembre, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, trasladó que se trataba de un presupuesto que incluye partidas del Partido Popular fruto de las negociaciones que se han venido sucediendo en las últimas semanas.
Según explicaron, la cuantía correspondiente a la institución provincial es de 201 millones tras incrementarse en un 7,64% y superar la barrera de los 200 millones por primera vez. Por su parte, el Oargt (Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria) obtiene 9,4 millones, 950.000 euros más que el año pasado; mientras que el Consorcio MásMedio tendrá un presupuesto de 24.256.305 euros, con un aumento de 5,7 millones respecto al ejercicio de 2025.
