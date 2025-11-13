Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paso de la borrasca Claudia

Qué debe hacer Cáceres ante futuras tormentas: consejos esenciales para protegerse

Protección Civil lanza recomendaciones para que la ciudadanía se prepare ante futuras tormentas e inundaciones

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Ante la sucesión de temporales que han afectado a varias zonas del país en las últimas semanas, los servicios de Protección Civil han difundido una serie de recomendaciones básicas para que los ciudadanos puedan prepararse y reducir riesgos ante episodios de lluvias intensas y posibles inundaciones. Las autoridades insisten en que la prevención doméstica y la planificación familiar son herramientas clave para minimizar daños.

En Cáceres, los efectos de la borrasca Claudia se están dejando notar y el consejo para el ciudadano es revisar el entorno inmediato de las viviendas para detectar posibles puntos vulnerables. Entre las medidas prioritarias se encuentra: Comprobar que canalones, bajantes y desagües funcionan correctamente, retirar objetos de terrazas, patios o balcones que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia, colocar barreras o sacos de arena en los accesos si la vivienda está en una zona baja o con riesgo histórico de inundación y revisar garajes y sótanos y evitar almacenar en ellos objetos de valor susceptibles de dañarse.

Las autoridades recomiendan limitar los desplazamientos durante los episodios de lluvia intensa. En caso de tener que salir, recuerdan: consultar el estado de las carreteras y las alertas meteorológicas oficiales, evitar circular por zonas inundadas, incluso si el agua parece poco profunda y no cruzar pasos subterráneos, túneles o vaguadas, que pueden llenarse súbitamente.

Preparar un pequeño kit de emergencia

Para zonas propensas a sufrir inundaciones, Protección Civil sugiere tener preparado un kit básico, que incluya: linterna y pilas, radio portátil, botiquín, copias de documentos importantes, cargadores externos para el móvil, agua y alimentos no perecederos.

Los servicios de emergencia recuerdan la importancia de prestar atención a personas mayores, dependientes y vecinos que puedan necesitar ayuda en caso de evacuación. También señalan que quienes tengan animales deben prever un espacio seguro y accesible para ellos.

Carlos Gil

Finalmente, Protección Civil pide a la ciudadanía que siga información a través de canales oficiales, como Aemet, 112 o los ayuntamientos, y que no difunda rumores o mensajes no verificados, ya que pueden generar confusión durante una emergencia.

“Actuar con antelación, revisar nuestros hogares y conocer las medidas básicas de autoprotección reduce de forma inmediata el riesgo ante fenómenos adversos”, señalan desde los servicios de emergencia.

TEMAS

