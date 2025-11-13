Denuncian que los puntos de recarga eléctrica del centro de Cáceres no funcionan desde hace meses

Los conductores de vehículos eléctricos lamentan que llevan desde hace meses sin poder utilizar los puntos de recarga del centro de Cáceres. En concreto, hacen referencia a los cargadores que se encuentran instalados junto al mercado de Ronda del Carmen y a la calle Doctor Marañón, dos zonas frecuentadas por los usuarios debido a su ubicación.

Esta situación se produce porque el contrato de gestión del servicio expiró y se encuentra a falta de aprobar la nueva adjudicación. El ayuntamiento sostiene que trabaja para agilizar la puesta en marcha del servicio a la mayor brevedad y los usuarios instan a que se agilice el proceso o se gestione la licitación de otra manera para que no se produzcan demoras entre un contrato y otro.

En concreto, en cuanto a los de la calle Álvaro López Nuñez –traseras de Ronda del Carmen-, el servicio se adjudicó en 2023 a la a la empresa Cibernos Sistemas SL por un importe de 11.967,50 euros. Esta compañía también se encargaba del servicio en Valhondo. La duración del contrato es de dos años, por lo que finalizó en junio de 2025. Este proyecto está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – Fondos NextGenerationEU.

Una treintena de electrolineras

La Junta de Extremadura contabiliza en su mapa 22 electrolineras de acceso libre aunque no contempla los nuevos puntos que se ubicarán en el centro comercial Ruta de la Plata o los que se encuentran en dependencias públicas como el complejo San Francisco (dependen de Diputación de Cáceres) o las mismas del edificio Valhondo o la ronda del Carmen, por lo que en términos generales en la ciudad habrá repartidos al menos una treintena de cargadores en diferentes barrios.