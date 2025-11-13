Descubre el paraíso en Cáceres: magnífica casa con piscina y 14.800 razones para quedarte

El mercado inmobiliario cacereño ofrece oportunidades únicas para quienes buscan un nuevo estilo de vida. Desde una casa con piscina y amplia parcela en El Monte del Casar, perfecta para disfrutar de la tranquilidad del entorno rural, hasta un adosado reformado en el corazón del Residencial Universidad, ideal para quienes prefieren el confort urbano sin renunciar al espacio.

Descubre más Viviendas en Cáceres

Casa con piscina y 14.800 m2 en Casar de Cáceres por 290.000 euros

Salón de casa con piscina en Casar de Cáceres / Tucasa.com

En El Monte del Casar, a pocos minutos de la ciudad de Cáceres, se encuentra una propiedad que redefine el concepto de tranquilidad: una casa independiente con piscina privada y parcela de 14.800 m² por 290.000 euros.

Se trata de una oportunidad única para quienes buscan calidad de vida sin renunciar a la comodidad. La vivienda principal ofrece 182 metros cuadrados distribuidos en tres dormitorios, un baño completo y un amplio salón con cocina americana, coronado por una acogedora chimenea y bomba de frío/calor.

La casa cuenta además con dos amplios porches perfectos para disfrutar del aire libre en cualquier época del año. En una segunda edificación, ideal para invitados o uso independiente, se ubica un dormitorio adicional, cocina equipada, salón con chimenea y trastero, todo ello alimentado por placas solares, lo que convierte la finca en un espacio eficiente y sostenible.

En el exterior, la protagonista es su piscina privada, rodeada de árboles frutales y una parcela completamente vallada, con camino cementado y aceras encintadas alrededor de la vivienda. Un lugar que invita a desconectar y a reconectar con la naturaleza.

Gracias a su tamaño y su distribución, esta propiedad se adapta a múltiples usos: residencia habitual, casa de vacaciones o inversión rural con alta rentabilidad. Todo ello en un entorno natural privilegiado y con acceso cómodo desde la ciudad-

Quienes deseen explorar esta maravillosa opción pueden consultar más detalles en el enlace de Venta de casa con piscina en Casar de Cáceres o rellenando el formulario siguiente:

Unifamiliar reformado y luminoso en el centro de Cáceres por 299.900 euros

Casa en Centro, Cáceres / Tucasa.com

En el cotizado Residencial Universidad de Cáceres se encuentra este unifamiliar adosado totalmente reformado, una opción ideal para quienes buscan espacios amplios y confort moderno en una ubicación tranquila.

Esta vivienda ofrece 200 m² construidos y 220 m² de parcela, distribuidos en tres habitaciones y tres baños, con una reforma integral que garantiza un estado impecable y contemporáneo.

En la planta baja, un salón luminoso, cocina equipada y baño de cortesía dan la bienvenida. Además, dispone de una planta subterránea multifuncional, perfecta para crear una zona de juegos, despacho o sala de ocio. En la planta superior se encuentran tres dormitorios amplios y un baño moderno, con materiales y acabados de alta calidad.

Entre sus comodidades destacan los amplios ventanales, las persianas motorizadas, el sistema de calefacción y aire acondicionado, y un garaje privado, un valor añadido en la zona.

El entorno residencial ofrece tranquilidad, servicios cercanos y excelentes comunicaciones, lo que convierte esta vivienda en una opción perfecta para familias o profesionales que buscan comodidad sin alejarse del centro.

Una propiedad que combina modernidad, funcionalidad y ubicación privilegiada, lista para entrar a vivir y disfrutar desde el primer día.

Más información y fotografías en el enlace de Venta de casa en Centro, Cáceres o rellenando el formulario siguiente:

Dos viviendas muy diferentes, pero unidas por un mismo valor: la calidad de vida que brindan. Tanto si buscas tu hogar familiar, un retiro rural o una inversión segura, estas propiedades demuestran que Cáceres sigue ofreciendo oportunidades únicas en el mercado inmobiliario.