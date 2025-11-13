Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doblete histórico de Sanguijuelas del Guadiana en Cáceres: entradas a 16,50 euros, todo agotado y sorteos como última posibilidad

Los dos conciertos, anunciados hace varios meses, se celebrarán sábado y domingo

El grupo Sanguijuelas del Guadiana en su localidad, Casas de Don Pedro.

El grupo Sanguijuelas del Guadiana en su localidad, Casas de Don Pedro. / IG

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Sanguijuelas del Guadiana, el grupo de moda en la región y en todo el panorama nacional, aterriza este fin de semana en Cáceres para celebrar un doblete histórico de conciertos. La banda compuesta por tres amigos de Casas de Don Pedro se han reunido a sus veintipocos años de edad para dar forma y nombre a las reuniones con instrumentos que, de pequeños, hacían por diversión.

Los artistas inician este jueves una pequeña gira por salas de Extremadura con artistas invitados que les llevarán a dar dos conciertos en Badajoz, y a un doblete histórico en Cáceres, en la Sala Matilda. Con todo vendido desde hace meses por lo barato de las entradas (16,50 euros), la única posibilidad de hacerse con un pase es participando en los sorteos que el propio recinto está llevando a cabo en sus redes sociales.

Gira

Dentro de su gira Verbena en Vena, llegarán el sábado a la ciudad para realizar su primer concierto, donde contarán con artistas especiales invitados. En esa cita, las puertas abrirán a las 21.00 horas y tendrán como invitado especial a Estanco 72. Su recital dará inicio a las 22.30 horas. El domingo, última cita, comenzarán más temprano. La apertura de puertas será a las 19.30 horas, El Viaje de Roan actuará una hora después y su concierto comenzará a las 21.00 horas.

Sanguijuelas del Guadiana actuando en Womad Cáceres 2025

Sanguijuelas del Guadiana actuando en Womad Cáceres 2025

Ver galería

Sanguijuelas del Guadiana actuando en Womad Cáceres 2025 / Jorge Valiente

La única posibilidad de acceder al concierto es a través de las redes sociales, donde la Sala Matilda está realizando un sorteo entre sus seguidores.

Desarrollo

Los jóvenes tienen una bella historia en la que muestran su desarrollo. Se criaron en la Siberia Extremeña, han consumido su niñez jugando en las calles, participando en las fiestas locales y teniendo su primer contacto con la música en la banda municipal de su pueblo. Estas experiencias despertaron en ellos una pasión por la música que evolucionó hacia tardes enteras interpretando a su manera temas de Extremoduro, Triana, Estopa y Nirvana, entre otros.

Conscientes de las limitaciones de su entorno rural y movidos por sus inquietudes personales y deseos de avanzar académicamente, los tres se trasladaron a ciudades más grandes como Cáceres y Madrid. Aunque la distancia entre ellos era un hecho, el proyecto musical que tanto les apasionaba nunca quedó en segundo plano.

