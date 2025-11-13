Los huevos rompen la barrera con precios al alza en Cáceres: "Los XL ya superan los 4 euros"

La docena de huevos frescos se ha convertido en uno de los productos más afectados por la subida en la cesta de la compra. Lo que antes era un alimento asequible, hoy rompe registros históricos, con precios que llevan meses subiendo de manera sostenida. Además, en las últimas semanas los consumidores están percibiendo cambios drásticos como consecuencia del confinamiento de aves por los casos de gripe aviar.

En Cáceres, la tendencia nacional se refleja con claridad en supermercados, tiendas de barrio y mercados tradicionales, donde el contraste se hace aún más visible. En el mercado de la Ronda del Carmen, la subida se ha notado especialmente en las últimas semanas y la docena de huevos prácticamente ronda los 4 euros, según comerciantes locales.

Víctor Fajardo, encargado de Provecaex en la calle Antonio Silva, asegura que este incremento de precios "no es algo nuevo", sino que lo vienen observando desde el pasado verano. No obstante, asegura que las ventas en su establecimiento se han disparado en las últimas dos semanas, posiblemente impulsadas por el temor de los consumidores a un posible desabastecimiento. "Hemos doblado las ventas, pasando de entre 70 y 100 docenas diarias a casi 200", afirma. A día de hoy, la docena de huevos de categoría M se sitúa en 3,10 euros, mientras que los XL alcanzan los 4,11 euros, cifras que superan en casi un euro los precios habituales.

En otros puntos de venta, la percepción es algo diferente. En el supermercado Día de la calle Arturo Aranguren, los huevos frescos también se venden a 3,10 euros la docena, pero el personal indica que la situación sigue siendo relativamente estable. "Esta semana no hemos tenido una subida considerable y estamos vendiendo como habitualmente", comenta una empleada.

Docenas de huevos, un producto básico que ha alcanzado precios históricos. / Carlos Gil

Para los hogares, esta subida se traduce en un impacto directo en la cesta de la compra, sobre todo para quienes consideran los huevos un alimento básico diario, mientras que en el sector hostelero cacereño también se nota la presión y el incremento conlleva un encarecimiento de la oferta habitual.

Aunque no hay noticias sobre problemas de abastecimiento a corto o medio plazo, el mercado sigue sensible a la volatilidad de los precios y a factores externos, como brotes de enfermedades como la gripe aviar o la subida de costes de producción. De momento, los cacereños deberán acostumbrarse a pagar más por la docena de huevos, mientras expertos y asociaciones de consumidores siguen vigilando que la subida no se traduzca en prácticas especulativas.

La fecha del envase: una verdad a medias

Entre tanta rutina culinaria hay una pregunta que aparece en cada casa tarde o temprano: ¿cuánto duran realmente los huevos? En España, las cajas de cartón llevan impresa una fecha de consumo preferente (no de caducidad), que no es una sentencia de muerte, sino una especie de “mejor antes de…”. Esto significa que, pasado ese día, el huevo puede seguir siendo comestible siempre que no presente signos de deterioro y se haya conservado correctamente.

Por norma general, la fecha suele situarse unos 28 días después de la puesta. Aun así, muchos expertos coinciden en que un huevo refrigerado puede mantenerse en buen estado entre 3 y 5 semanas desde la compra y, aunque en los supermercados se exhiban a temperatura ambiente, en casa es importante que se guarden en el frigorífico.