Luz verde a la Estrategia Cultural 2026-2036, clave para que Cáceres aspire con fuerza a la Capitalidad

El PSOE ha votado en contra porque su propuesta de incluir al sector cultural de la ciudad no se ha tenido en cuenta. Abstención de Vox y Unidas Podemos

Comisión de Cultura celebrada hoy.

Comisión de Cultura celebrada hoy.

Cáceres

La Comisión de Cultura ha dado luz verde este jueves al documento marco de la Estrategia Cultural 2026-2036 con el objetivo de consolidarse como referente nacional e internacional. Se trata de un plan que busca situar a la ciudad de Cáceres como un referente cultural, clave para el proyecto de la Capitalidad 2031.

El documento establece como visión consolidar la cultura como motor de transformación de la ciudad, combinando patrimonio y contemporaneidad, naturaleza y ciudad, tradición e innovación. Su misión es fortalecer la identidad cultural de Cáceres y su entorno, promoviendo la creatividad como herramienta de desarrollo social y económico, y reforzando las conexiones con redes europeas e internacionales.

Respaldo

La propuesta ha recibido el respaldo únicamente del grupo municipal del PP. Vox y Unidas Podemos se han abstenido. Por su parte, el PSOE ha votado en contra porque su propuesta de incluir al sector cultural de la ciudad a través del Consejo Sectorial de Cultura no ha sido tenida en cuenta.

Cinco ejes

La estrategia se articula en cinco ejes principales. El primero es situar a Cáceres como centro productor y difusor de cultura con acciones para potenciar el patrimonio histórico, artístico y museístico, así como programas culturales y festivales que atraigan a visitantes nacionales e internacionales. El segundo es la cualificación del ecosistema cultural y creativo, fomentando la profesionalización de artistas y agentes culturales, el desarrollo de redes de colaboración y la capacitación en gestión y competencias digitales.

El tercero es crear una oferta cultural diversificada, innovadora e inclusiva, a través de la inclusión de proyectos educativos, mediación cultural en barrios, acceso universal a la cultura y actividades inclusivas para distintos colectivos. El tercero es la gestió y salvaguardia del patrimonio mediante modelos sostenibles de conservación, digitalización y colaboración con el consorcio de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. El quinto y último es la planificación, monitorización y proyección internacional para medir el impacto social y económico de la actividad cultural y fortalecer la participación en redes europeas y transfronterizas.

A pleno

"Con la aprobación de esta estrategia, el Ayuntamiento de Cáceres continúa dando pasos firmes para seguir consolidando la cultura en la ciudad como elemento central del desarrollo social y económico; y al mismo tiempo, potenciar eventos y actividades de calidad que sean atractivos a todos los niveles, desde lo local hasta lo internacional, tal y como se espera de una ciudad Patrimonio de la Humanidad", ha señalado el concejal de Cultura, Jorge Suárez. Cabe recordar que ahora deberá pasar por el pleno para su aprobación definitiva.

