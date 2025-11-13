Morales: "Es inaudito que la conexión ferroviaria entre Plasencia y Salamanca siga sin ejecutarse. Su puesta en marcha es construir la Europa de los ciudadanos desde Cáceres"

La Diputación de Cáceres considera que el futuro económico, turístico y demográfico del norte de la provincia depende de dos infraestructuras “determinantes”. Así lo señala su presidente, Miguel Ángel Morales, que apunta como prioridad la autovía que debe unir Moraleja con Castelo Branco y la conexión ferroviaria pendiente entre Plasencia y Salamanca, último tramo sin completar del corredor atlántico.

Según explica el líder socialista en declaraciones a este diario, la unión por autovía entre Madrid–Navalmoral–Plasencia–Moraleja–Castelo Branco dejaría al norte cacereño equidistante de Lisboa y Oporto, lo que abriría nuevas vías de circulación turística y comercial. La Junta de Extremadura debe culminar el tramo hasta Monfortinho, mientras que el Gobierno de Portugal debe impulsar la conexión final hasta Castelo Branco.

"Unir las fronteras más deprimidas de España y Portugal es contribuir a la Europa de los ciudadanos", subraya el responsable provincial, que defiende que estas infraestructuras permitirían conectar zonas del Alentejo y del norte cacereño que hoy sufren dificultades para atraer población y actividad económica.

Morales insiste en que es "inaudito" que la conexión ferroviaria entre Plasencia y Salamanca siga sin ejecutarse, pese a tratarse de un tramo estratégico del corredor atlántico que une Gijón con el sur peninsular por la histórica Ruta de la Plata.

“Hay tren hasta Plasencia y hay tren de Salamanca hacia arriba. Lo que falta es precisamente el punto intermedio”, señala. El mandatario subraya que esta infraestructura es clave para mercancías, para el turismo y para el desarrollo económico general del territorio.

Aunque la Diputación reconoce el impulso dado por el Gobierno de España a la alta velocidad en Extremadura en los últimos años, insiste en que urge culminar la conexión con Castilla y León para cerrar el corredor.

Portugal, un eje estratégico para el norte cacereño

El volumen de tráfico que podría derivarse hacia Castelo Branco desde Navalmoral o Plasencia, en lugar de dirigirse hacia Badajoz, es uno de los argumentos que Morales considera fundamentales. La conexión con Portugal, dice, es "más prioritaria" que otras autovías en marcha (como la de Cáceres-Badajoz) por su impacto potencial en turismo y actividad económica.

Estado actual de las obras de la autovía A-58, que unirá Cáceres y Badajoz / Carlos Gil

A ello se suma el proyecto del puente entre Cedillo y Nisa, una infraestructura de menor volumen de tráfico previsto, pero con valor simbólico y estratégico. Miguel Ángel Morales destaca que "conectar dos regiones deprimidas de España y Portugal encaja en la filosofía de la Europa de los ciudadanos" y puede dinamizar territorios del Alentejo y Extremadura.

La red diaria provincial, "entre las mejores de España"

Respecto al estado de las carreteras provinciales, asegura que Cáceres cuenta con una de las mejores redes provinciales del país gracias a modelos de mantenimiento mixtos con empresas privadas y a inversiones anuales de en torno a 20 millones de euros.

Así será el puente de Cedillo. / CÁMARA MUNICIPAL DE NISA

Recuerda que hace años ya se abordó un gran contrato de colaboración público-privada para renovar más de cien millones en carreteras, lo que permitió modernizar toda la red. Aun así, admite que existe preocupación por carreteras dependientes de la Confederación Hidrográfica del Tajo, especialmente en zonas como Navalmoral o Rosalejo, que, al haber dejado de ser vías de servicio, presentan deterioros que “no corresponden a la Diputación”, por lo que reclaman una intervención del Gobierno central y la Junta em este sentido.

Más que economía: sanidad, educación y población

La institución recalca que las infraestructuras no son solo una cuestión económica: también afectan a los servicios públicos básicos. "Una ambulancia tiene que llegar en buen tiempo a Cedillo, Herrera de Alcántara o Descargamaría", señalan. También subrayan la importancia de carreteras seguras para garantizar el transporte escolar y combatir la despoblación.