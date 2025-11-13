Nuestro pasado
Así nació y desapareció el 'Cine Astoria' de Cáceres
Inaugurado en 1963 tras el desmontaje del antiguo Capitol de Verano, fue durante décadas punto de encuentro de los cacereños hasta su cierre en 1989, con la proyección de 'Hairspray'
En enero de 1989 desaparecen dos cines míticos. El 'Astoria' de Cáceres, el día 31 con la proyección de la película 'Hairspray' y el 'Rialto' de Don Benito, en la calle Doña Consuelo Torres, y que pareció entre las llamas. Su última película fue 'Chicago en rojo'.
¿Cómo nacio el Astoria?
El Cine Astoria, inaugurado en 1963 y considerado durante décadas uno de los espacios más emblemáticos del ocio cacereño, cerró definitivamente sus puertas, poniendo fin a una historia que comenzó tras el desmontaje del antiguo Cine Capitol de Verano en 1961. Situado entre las calles Santa Joaquina de Vedruna y San Pedro de Alcántara, el Astoria fue durante años punto de encuentro para generaciones de cacereños, especialmente en las recordadas sesiones infantiles de los domingos.
El Capitol
Concebido por los arquitectos Vicente Candela y Luis Martínez Feducci y gestionado por la misma empresa madrileña que levantó el Capitol en 1947, el Astoria fue testigo del auge y declive de los cines tradicionales, hasta sucumbir, como tantos otros, a la llegada del vídeo y los multicines en los años ochenta.
Auge de los cines tradicionales
El auge de los cines tradicionales en ciudades como Cáceres marcó una época dorada para el séptimo arte, cuando acudir a una sala era mucho más que ver una película: era un ritual social y familiar. Durante las décadas de los sesenta y setenta, locales como el Astoria o la Terraza Capitol vivieron llenos absolutos, convertidos en auténticos templos culturales.
Vídeo doméstico
Sin embargo, la llegada del vídeo doméstico en los años ochenta, seguida por la expansión de los multicines y las nuevas formas de entretenimiento, transformó los hábitos del público y precipitó el cierre de muchas de estas salas. Con su desaparición, no solo se perdió un modelo de negocio, sino también una parte esencial de la vida urbana y de la memoria colectiva de toda una generación.
