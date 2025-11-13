PP, PSOE y Vox dan luz verde a la bonificación del ICIO por las obras del Hilton de Cáceres: el consistorio descuenta más de 120.000 euros

El Grupo Municipal Unidas Podemos (UP) ha criticado que el Ayuntamiento de Cáceres ha dejado de ingresar en las arcas municipalesmás de 120.000 euros, en virtud a la bonificación del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), que se ha concedido a la empresa promotora encargada de la rehabilitación del Palacio de Godoy, que se ha convertido en el primer Hilton de Extremadura.

Votación

En la última comisión de Economía celebrada, solo UP ha votado en contra de una bonificación del 50 por ciento en el ICIO, que supone un un total de 122.104 euros, a la que los promotores (la empresa hispano-peruana Scipion) se ha acogido en calidad de monumento histórico.

"El resto de grupos municipales, incluido el PSOE, ha votado a favor y, por tanto, ha salido adelante”, declara el edil de UP Álvaro Jaén sobre la votación favorable con el apoyo de los socialistas, PP y Vox.

Inyección de 2 millones

Según Jaén, ya en 2019 el Gobierno autonómico “apoyó al inversor privado a través de AVANTE con la inyección de más 2 millones de euros, mediante la aportación del propio inmueble”, propiedad de la Junta de Extremadura, para la rehabilitación del palacio y su “conversión en un hotel de lujo”.

“Un edificio de propiedad pública que estuvo varios lustros cerrado”, destaca el concejal en nota de prensa, “y que los vecinos y colectivos de la zona demandaron que se rehabilitara y se le diera un uso que pudieran disfrutar los residentes y, en general, toda la ciudad”.

En lugar de ello, critica el edil de UP, “en 2018 el Gobierno autonómico del PSOE con el apoyo del Gobierno municipal del PP, anunciaron su cesión y la apertura del futuro hotel de lujo; sin que se conozca cuál ha sido el retorno por la cesión del inmueble”.