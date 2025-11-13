Reunión clave para rescatar el cauce de la Ribera del Marco ante el riesgo de inundaciones en Cáceres

Buenas noticias para la Comunidad de Regantes La Concordia de la Ribera del Marco de Cáceres. El pasado 3 de noviembre celebraron una reunión a tres bandas en el ayuntamiento en la que participaron representantes consistoriales y de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural para buscar una solución a los problemas que sufre el cauce, especialmente en los momentos de fuertes lluvias o con la apertura de las compuertas del embalse del Guadiloba.

Reunión

En el encuentro estuvieron presentes representantes de la comunidad de regantes como su presidente, Antonio Leal; del ayuntamiento, como el alcalde, Rafa Mateos, o el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel; y por parte de la consejería estuvieron presentes Francisco Ramírez, consejero, la directora general de Infraestructuras Rurales, Yohana Balas; el jefe de servicio de Regadíos, Diego Moreno; el jefe de la Unidad Territorial de Infraestructuras Rurales y Regadíos, Vicente Collado; o el jefe de la sección técnica de Regadíos, José Luis Barriga.

Paco Ramírez, Rafa Mateos y Pedro Muriel, durante la reunión. / Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural

Fórmulas

Analizaron fórmulas que permitan ayudar a la comunidad de regantes a solucionar el problema que suscitó la reunión, relacionado con la limpieza del cauce, y se llegó al compromiso de estudiar una fórmula de cooperación en la que también participa el propio ayuntamiento que permitiera ayudar en los trabajos. Los representantes de la consejería también explicaron cuestiones técnicas relacionadas con la situación y les informaron sobre una próxima convocatoria de un programa de ayudas a las que podría optar La Concordia.

Proyecto

Según cuenta Antonio Leal, están agradecidos con el alcalde Rafa Mateos por las reuniones continuas que están manteniendo y la preocupación que viene mostrando por la situación de la Ribera. "Tenemos un proyecto de canalización del agua, que son muy antiguas y no han tenido reformas de ningún tipo. Lo hemos presentado en varias ocasiones, pero el presupuesto se ha quedado obsoleto y no se puede afrontar. Estamos estudiando posibilidades", ha señalado.

Regadío

En cuanto al regadío, no reunen las condiciones necesarias para las prestaciones que ofrece la Junta de Extremadura porque la superficie es pequeña, apenas 35 hectáreas. Cabe recordar que las prestaciones tienen son del 80% del proyecto, mientras que el 20% restante debe ser abonado por los propietarios. "Expusimos al alcalde y al consejero que la relación de la Ribera con Cáceres es más sentimental que productiva. Ya no tenemos suficientes terrenos y el Marco se ha quedado solamente para consumo propio", ha continuado Leal.

Preocupación

"Nuestra situación es muy preocupante. Hace muchísimo tiempo que no se limpia el cauce del río. Está totalmente anegado por los cañaverales y el ripio que ha traído el río. Hay toallitas, trapos, papeles... Se ha ido haciendo una tela y, donde debía haber 50 metros de cauce, apenas hay cuatro. El problema es que cuando llegue una tromba de agua o se abran las puertas del pantano se nos anegan las huertas", ha concluido Leal, incidiendo en la importancia de trabajar en su reparación a la mayor brevedad posible.