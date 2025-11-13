Los sinsentidos del poder bajan el telón de la MAE en Cáceres

La X edición de la Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE) concluye hoy en Cáceres después de tres días de intercambios profesionales y exhibiciones escénicas, que refuerzan la posición de este encuentro internacional como foro de referencia del sector.

Casi un millar de propuestas

Durante tres días, la MAE ha reunido a más de 500 profesionales entre programadores nacionales e internacionales, agentes culturales, redes, empresas, compañías procedentes de 13 comunidades autónomas y Portugal. Se han presentaron 17 producciones de nueve comunidades autónomas, dos portuguesas y una argentina elegidas de entre 950 propuestas recibidas en la convocatoria artística. Extremadura ha aportado 6 montajes propios y dos coproducciones con otras comunidades autónomas.

Últimas funciones

Las últimas funciones de la MAE son dirigidas al público infantil y juvenil, con montajes que abordan la igualdad, la sororidad y la libertad, y a los adultos con dos obras para adultos tratan en clave crítica y satírica sobre la historia y la geopolítica contemporánea.

Las dos últimas funciones que se pueden disfrutar son:

Cabo das Tormentas (Teatro Capitol, 19.00 horas) es otra producción portuguesa del Colectivo JAT (Janela Aberta Teatro), que funde teatro físico, mimo y danza. Recurriendo a textos de Luís de Camões, Florbela Espanca, Fernando Pessoa,

Jeanette Winterson y José Saramago, JAT construye una obra épica, actual y crítica sobre los Descubrimientos a través de un grupo de mendigos, a uno de los cuales se le revela el espíritu de Camões.

Y la comedia absurda en clave bélica Paralelo 38 (Gran Teatro, 22.00 horas) de Los Absurdos Teatro de Salamanca, una reflexión sobre las atrocidades, sinsentidos y cinismos que han rodado las grandes decisiones geo-político-económicas del siglo XX y del XXI.

Y lo hace a través de dos personajes, dos cómicos contratados para actuar en Corea del Norte, en un pueblo situado en la llamada zona desmilitarizada (DMZ) del paralelo 38.