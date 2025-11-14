El adelanto electoral enfría la negociación del presupuesto en Cáceres

El inédito adelanto electoral de la elecciones autonómicas extremeñas del próximo 21 de diciembre ha enfriado las negociaciones del presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres para 2026.

Un presupuesto para el que el alcalde, Rafael Mateos, sólo cuenta con el posible apoyo de Vox (con quien no se reúne desde hace más de dos semanas, según la propia formación), después de que el PSOE haya cerrado la puerta a una abstención como la que ha permitido dar luz verde a las cuentas de este año y de que Unidas Podemos (UP) se mantenga en su casilla.

Tablero

Sea como fuere, no parece que Mateos vaya a conseguir dar luz verde al presupuesto del próximo año fácilmente con un tablero electoral en el que Vox parece que tendrá que decir después del 21D.

El portavoz de Vox en el consistorio cacereño, Eduardo Gutierrez, apunta que la negociación “está un poco relajada, digámoslo así”. Aunque “es cierto que tuvimos un par de encuentros para valorar el borrador del IMAS y que presentásemos alguna iniciativa”.

Según Gutiérrez, ese borrador ya se ha valorado, “hemos comentado los aspectos que creemos que se deberían modificar y alguna propuesta que hemos incluido. Y en esa situación estamos: pendientes de que, finalmente, se incorporen las propuestas que hemos presentado”.

En función de eso, “a ver si tiene la bien considerarlas o no considerarlas” para seguir avanzado en esa negociación que permita sumar los votos de los ediles de Vox y otorgar la mayoría absoluta que necesita el equipo de Mateos para sacar adelante los terceros presupuestos en su legislatura.

Incumplimiento

Por su parte, el PSOE apunta que “no sabemos nada de la negociación, más allá de que se están viendo con Vox”. Así lo manifiesta su portavoz, Belén Fernández, quien subraya que “el incumplimiento de nuestro acuerdo es brutal y no se ha hecho nada por intentar que eso no sea así”, en referencia al acuerdo presupuestario para dar luz verde a las cuentas de 2025. “No se ha avanzado ninguna de las medidas que están incumplidas”.

La portavoz ha apuntado que esta misma semana el PP les ha hecho una una propuesta de gasto en remanente de 4 millones de euros para el pago del SEPEI (por la deuda con el servicio), “que no correspondía ni siquiera al de este año, porque el 2024 ya está totalmente pagado; ya que se pagan años vencidos”.

Pero el Gobierno popular “quería anticipar el pago del 2025, que se paga hasta el 30 de junio de 2026, disponiendo de 4 millones del remanente. Y les hemos dicho que eso lo tienen que incorporar en el presupuesto”.

Fernández también ha afeado que sigan “eludiendo” la adquisición de las Trinitarias: “Siguen eludiendo su compra y las actuaciones de reforma en las viviendas… Todo lo que teníamos acordado. Por tanto, entiendo que con nosotros ni lo van a intentar”, en referencia a plantear contactos para iniciar una negociación.

Desde UP confirman que tampoco se han puesto en contacto con la formación morada a cuenta de los presupuestos.

En cuanto al adelanto electoral, desde el Ejecutivo de Mateos plantean con respecto a la negociación de las cuentas que “por nuestra parte no se paraliza nada. Se seguirá hablando con los partidos que quieran negociar”.