Alzapiernas naufraga por la borrasca Claudia en Cáceres: "El agua caía como en una cascada, parecía una riada"

Laura Rodríguez y Elena Vaca pasaron toda la tarde del jueves con temor a que se inundase el establecimiento que regentan frente a las escaleras de la calle Alzapiernas. La Tapería Cáceres es un bar a pie de calle que sufre cada vez que llueve el problema de las inundaciones. "El agua caía como una cascada por los escalones, entraba por el acceso al local y provocó una mínima anegación en el baño. Parecía una riada", señalan las dos dependientas.

"No se puede andar y no se puede cruzar la calle. No hay seguridad para poder transitar por esta zona. La terraza también la tenemos que recoger porque puede salir volando. En algunas ocasiones el viento se ha llevado las sombrillas casi hasta la plaza Mayor", inciden. Además, cada vez que llueve se generan importantes pérdidas económicas: "No suele venir nadie, y las personas que entran lo hacen buscando un refugio. Se puede llenar, si acaso, de transeúntes a los que tenemos que ofrecer un cobijo durante esos instantes", dicen.

Carlos Gil

Testimonios

En Alzapiernas también se encuentra la Ferretería Mateos Rebollo, regentada por Ismael Cambero, que explica por qué ocurren estas inundaciones en la zona: "Cada vez que llueve, recoge el agua de la plaza de Italia. Antes había unos tragantes más grandes de lo normal, que quitaban bastante agua. Pero ya no están y todas las lluvias acaban aquí. Se monta un río", precisa, aunque asegura que la tormenta de este jueves no fue la más dura de los últimos años: "Ha llegado a caer con mucha más fuerza".

"A mí me afecta mucho porque me entra agua en el baño, que tengo que limpiar. No sé que solución puede tener este problema, quizá hacer unos tragantes más grandes en la calle Parras", indica el empresario.

Avenida de Alemania

En la avenida de Alemania, este viernes los operarios de la empresa de limpieza Valoriza trabajaban sin descanso para retirar todas las hojas y suciedad que pudieran en el parque José María Saponi y sus inmediaciones. Los esfuerzos se han intensificado desde que tuviese que cortarse la avenida por las inundaciones sufridas en el tramo entre la calle Periodista Dionisio Acedo y la rotonda de la Estación de Tren.

Pero, previsiblemente, hoy no ocurrirá lo mismo. Ante la previsión de lluvias para este viernes, el servicio de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado ha enviado a dos operarios a la zona de la tragante de la avenida para que se encarguen de la limpieza y la posible apertura de la compuerta extra, lo que impediría que la zona volviese a anegarse.

Fotogalería | Cae una tromba de agua en Cáceres este jueves / Carlos Gil

Por esa zona transitaba Montserrat Cerro, que se ha mostrado crítica por el estado del alcantarillado de la ciudad: "Cada vez que llueve, se inunda. No sabemos qué ocurre en esta ciudad. Lleva pasando años y nadie pone solución. Tenemos miedo a que los coches puedan llenarse de agua, o que pueda ocurrir algo más grave".

Habla el ayuntamiento

Sobre el asunto de las inundaciones se ha pronunciado también el portavoz del gobierno local, Ángel Orgaz, quien ha querido agradecer la rápida actuación en esta vía a los bomberos del Sepei de la diputación y la empresa Valoriza.