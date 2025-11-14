El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: "La decisión fue la más acertada"

El portavoz del Gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha defendido la cancelación del Mercado Medieval de las Tres Culturas por la alerta meteorológica derivada de la borrasca Claudia, “la seguridad es lo primero”; mientras que la Asociación de Artesanos Locales de Cáceres insiste en que la cita masiva (que ha llegado a congregar a cientos de miles de personas durante sus tres jornadas) se posponga.

Seguridad

Después de la celebración de la Junta local de Seguridad , que aprobó (por unanimidad) suspender la celebración del mercado medieval, el alcalde, Rafael Mateos, se pronunció en esa línea: “La seguridad es lo primero. Hasta ahora solo daban lluvia, pero hoy el panorama ha cambiado al decretarse alertas meteorológicas para el fin de semana”.

“Una lástima, pero creemos que es lo más sensato”, ha subrayado Mateos.

Por su parte, Orgaz ha señalado este viernes que la decisión “fue la más acertada”, donde “debe primar la seguridad, de cacereños, visitantes, de comerciantes y artesanos a cualquier otro tipo de interés”. Y ha señalado que “fue la propia empresa” promotora “la que también solicitó esta cancelación”, por lo que así se acordó entre las partes.

Servicios jurídicos

También ha argumentado el portavoz, tras la celebración de la Junta local de Gobierno, que “por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, se nos informó que existía una causa de fuerza mayor que permitía esa cancelación, dado que existía una alerta meteorológica”. Por lo que la empresa promotora (Solo Artesanos) tiene pendientes dos años aún para licitar el mercado: 2026 y 2027.

Dada la cancelación, no hay contraprestación económica ni el consistorio cacereño cobra el canon por ocupación de la vía pública. No obstante, hosteleros y artesanos han coincidido en la opción de aplazar la fecha, dado el gran volumen de personas que mueve y cómo repercute económicamente al sector. Pero esa opción está descartada por el equipo de Gobierno.

Desde el Gobierno local insisten en que el contrato de adjudicación especifica unas fechas concretas para la edición de este año. Por lo que no se puede aplazar la edición. Además, la instalación del encendido navideño y de las atracciones que se han licitado (pista de hielo, etc.) chocan directamente con la pretensión de artesanos y hosteleros.