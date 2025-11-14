Cáceres registra en ocho días dos episodios de inundaciones que ponen en jaque a la población y a la red de tragantes

Preocupación en la ciudad de Cáceres por la borrasca Claudia. En apenas ocho días, se han registrado dos episodios de inundaciones que han puesto en jaque tanto a la red de tragantes como a la población. Si el pasado 5 de noviembre las consecuencias se centraron principalmente en la calle Túnez (entorno de la Estación de Autobuses de Cáceres) y el Puente de San Francisco, en esta ocasión las balsas de agua, que han sido menores, se han producido en la avenida de Alemania, a la altura del parque José María Saponi.

Lluvias

Según señala el portal web de la Agencia Estatal de Meteorología, el cielo descargó sobre Cáceres un total de 35 litros por metro cuadrado en la jornada del jueves. Si bien entre la medianoche y las 12.00 horas apenas cayeron 1,4, las trombas de agua más importantes llegaron por la tarde. Hasta las 18.00 horas cayeron hasta 13,4 litros por metro cuadrado. Y entre las últimas horas de la tarde y la medianoche las lluvias dejaron un total de 20,6 litros por metro cuadrado. La temperatura media fue de 15,5 grados centígrados y la racha de viento más fuerte se produjo a las 12.10 horas, llegando a 77 kiló metros por hora.

Bomberos

Los bomberos, al igual que una semana antes, tuvieron que volver a salir a la calle para aliviar las tragantes y que dejasen de formarse balsas de agua. Las imágenes de la primera semana de noviembre fueron escalofriantes, con personas a las que el agua les tapaba hasta la cadera en la calle Túnez. Ayer, por contra, las inundaicones no fueron tan llamativas, pero sí que tuvieron consecuencias.

Fotogalería | Cae una tromba de agua en Cáceres este jueves / Carlos Gil

En la avenida de Alemania se produjeron inundaciones a la altura del parque José María Saponi que obligaron a cortar la calle al tráfico de vehículos durante más de media hora. No se podía transitar entre la calle Periodista Dionisio Acedo y la rotonda de la Estación de Tren, que poco después quedó nuevamente reabierta. El objetivo del corte, que se realizó en ambos sentidos, era facilitar a los bomberos del Sepei y operarios de Valoriza la apertura de imbornales y limpieza de las arquetaas para desatascar el agua a la mayor brevedad posible.

Imágenes

Una de las imágenes más impactantes se ha producido en las escaleras de la calle Alzapiernas, donde el agua caía con fuerza por los escalones y ha convertido la imagen en viral en redes sociales. También la plaza de la Concepción, donde la lluvia impactaba con fuerza sobre la estatua de El Redoble. Otra de las actuaciones que se han visto obligados a realizar los bomberos ha sido en la zona de la plaza de Italia. En la calle Cónsul Lucio Cornelio Balbo, donde se han producido desprendimientos de un edificio sobre un vehículo aparcado. El coche ya ha sido retirado, puesto que el suceso se ha producido en torno a las tres de la tarde. Por la tarde, otra rama cayó de un árbol se cayó en la avenida Ruta de la Plata. Afortunadamente, no hubo daños personales en ningún momento.

Cedido

Sin embargo, sobre la ciudad se ha instalado el estado de preocupación por la situación de la red de tragantes. Cada vez que llueve se dan imágenes impactantes como la creación de balsas de agua o la bajada del agua por las escaleras con fuerza.

Consecuencias

La borrasca Claudia ha provocado la suspensión de algunos eventos programados en la ciudad para este fin de semana. La ruta guiada por el entorno de la Ribera del Marco ha sido cancelada y se celebrará el próximo 22 de septiembre. También se decretó la cancelación de la edición del Mercado Medieval de las Tres Culturas, una de las citas más esperadas en el calendario de actividades en la ciudad.