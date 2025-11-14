Dos detenidos y un investigado en prisión por robar en comercios en un pueblo de Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a una tercera, que se encuentra en prisión, por robar en comercios de un pueblo de Cáceres. La benemérita ha hecho pública la operación este viernes en la que ha esclarecido varios robos cometidos en Logrosán. A los tres imputados, todos ellos residentes en Badajoz y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, se les atribuye la supuesta comisión de un delito de tentativa de robo con fuerza, un delito de robo con fuerza consumado y dos delitos de tentativa de robo de vehículo

Según detallan fuentes de la comandancia, agentes pertenecientes al Puesto de Logrosán han desarrollado una investigación que ha permitido el esclarecimiento de cuatro delitos de robo, tres de ellos en grado de tentativa, cometidos en la localidad durante los últimos meses. Precisan que el primer hecho investigado tuvo lugar el pasado 2 de marzo, cuando se produjo un robo con fuerza en grado de tentativa en un establecimiento comercial de la localidad.

"Los agentes lograron determinar que los presuntos autores estuvieron merodeando durante la madrugada por Logrosán con la intención de seleccionar un objetivo para robar, accediendo finalmente al citado establecimiento sin llegar a consumar el robo" y "practicaron diferentes diligencias de investigación que permitieron relacionar un vehículo con el lugar de los hechos y, a partir de él, identificar a un hombre, vecino de Badajoz, con antecedentes por delitos contra el patrimonio"

Ya en la madrugada del pasado 22 de mayo, se produjeron tres nuevos delitos que presentaban claras similitudes con el robo cometido en marzo, lo que hizo sospechar que pudieran haber sido cometidos por el mismo grupo. Concreta la nota que "los presuntos autores accedieron nuevamente al establecimiento comercial tras fracturar el bombín de la puerta, llegando esta vez a sustraer una caja fuerte, que fue localizada posteriormente en un parque de la localidad". Esa misma noche, además, intentaron sustraer dos vehículos, aunque finalmente no lograron su propósito.

Las detenciones

Con la obtención de indicios sólidos que vinculaban a estas tres personas con los robos investigados, la Guardia Civil solicitó el correspondiente mandamiento judicial, que permitió practicar diversas diligencias de investigación policial y situar de forma concluyente a los sospechosos en los lugares donde se cometieron los delitos.

Una vez reunidos los elementos probatorios, el pasado 5 de noviembre, los agentes se trasladaron a la provincia de Badajoz, donde se procedió a la detención de dos de los implicados, mientras que el tercero, que ya se encontraba en prisión por otros hechos delictivos, fue igualmente investigado por dichos robos. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Logrosán.