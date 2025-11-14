Comercio y Medio Ambiente
Moda re- transforma el antiguo Decathlon de Pintores en Cáceres en una tienda efímera de moda sostenible
Del 14 de noviembre 2025 al 13 de enero
Para acercar a la ciudadanía cacereña y turistas opciones de consumo responsable de moda
REMUDARTE con Moda re-, la empresa de economía social de impacto ecosocial de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, habilita una tienda efímera o pop-up Moda re- en la calle Pintores, 6 de Cáceres, del 14 de noviembre de 2025 al 13 enero 2026, con horario de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 de lunes a viernes, y los sábados ininterrumpido de 10:30 a 21:00 horas con ropa de segunda mano seleccionada con mucho mimo.
100 metros cuadrados
Un espacio en la zona histórica comercial, de 100 metros cuadrados para el consumo de moda sostenible, a través de bienes de segunda mano; al tiempo que trabaja por la inserción de personas en riesgo de exclusión social del territorio.
Para el gerente de REMUDARTE con Moda re-, Miguel Ángel Martín, “es una iniciativa de economía social de doble impacto: crea empleo y oportunidades laborales para las personas más vulnerables y afronta nuevos retos medioambientales con la gestión de residuos, contribuyendo con un modelo de economía circular para hacer un mundo más justo, igualitario y sostenible”.
Cáritas e Inditex
Una acción enmarcada en la colaboración de Inditex con Cáritas Española del programa “Inditex Empleo
Igualdad de Oportunidades 2025” para generar empleo social y promover la igualdad de oportunidades, apoyando a colectivos vulnerables.
REMUDARTE, es una empresa de economía social promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres que impulsa la participación ciudadana en una actividad transformadora a nivel social, económica y ambiental a través de la gestión de residuos textiles, desde su línea de recogida de ropa en los contenedores rojos de Cáritas, a la tienda física de Moda re- en Cáceres (C/Gil Cordero, 5).
Y la tienda itinerante Moda re- en ruta que recorre mercados y eventos de la provincia de Cáceres, y desde el 14 noviembre 2025 con la tienda efímera Moda re- (C/Pintores, 6, Cáceres); todo ello para generar más empleo social con impacto.
