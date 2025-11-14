Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comercio y Medio Ambiente

Moda re- transforma el antiguo Decathlon de Pintores en Cáceres en una tienda efímera de moda sostenible

Del 14 de noviembre 2025 al 13 de enero

Para acercar a la ciudadanía cacereña y turistas opciones de consumo responsable de moda

Tienda efímera en el antiguo Decathlon.

Tienda efímera en el antiguo Decathlon. / EP

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

REMUDARTE con Moda re-, la empresa de economía social de impacto ecosocial de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, habilita una tienda efímera o pop-up Moda re- en la calle Pintores, 6 de Cáceres, del 14 de noviembre de 2025 al 13 enero 2026, con horario de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 de lunes a viernes, y los sábados ininterrumpido de 10:30 a 21:00 horas con ropa de segunda mano seleccionada con mucho mimo.

Tienda efímera en el antiguo Decathlon.

Tienda efímera en el antiguo Decathlon. / EP

100 metros cuadrados

Un espacio en la zona histórica comercial, de 100 metros cuadrados para el consumo de moda sostenible, a través de bienes de segunda mano; al tiempo que trabaja por la inserción de personas en riesgo de exclusión social del territorio.

Para el gerente de REMUDARTE con Moda re-, Miguel Ángel Martín, “es una iniciativa de economía social de doble impacto: crea empleo y oportunidades laborales para las personas más vulnerables y afronta nuevos retos medioambientales con la gestión de residuos, contribuyendo con un modelo de economía circular para hacer un mundo más justo, igualitario y sostenible”.

Cáritas e Inditex

Una acción enmarcada en la colaboración de Inditex con Cáritas Española del programa “Inditex Empleo

Igualdad de Oportunidades 2025” para generar empleo social y promover la igualdad de oportunidades, apoyando a colectivos vulnerables.

REMUDARTE, es una empresa de economía social promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres que impulsa la participación ciudadana en una actividad transformadora a nivel social, económica y ambiental a través de la gestión de residuos textiles, desde su línea de recogida de ropa en los contenedores rojos de Cáritas, a la tienda física de Moda re- en Cáceres (C/Gil Cordero, 5).

Noticias relacionadas y más

Y la tienda itinerante Moda re- en ruta que recorre mercados y eventos de la provincia de Cáceres, y desde el 14 noviembre 2025 con la tienda efímera Moda re- (C/Pintores, 6, Cáceres); todo ello para generar más empleo social con impacto.

TEMAS

  1. Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes
  2. El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
  3. La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
  4. Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
  5. Cáceres suspende finalmente el Mercado Medieval de las Tres Culturas por alertas meteorológicas
  6. Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
  7. Artesanos piden posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres por las lluvias
  8. ¿Se suspenderá el Mercado Medieval de Cáceres? Hay previsión de lluvia para las cuatro jornadas

Los arquitectos técnicos colegiados pueden visar proyectos de adaptación de locales comerciales para viviendas en Cáceres

Los arquitectos técnicos colegiados pueden visar proyectos de adaptación de locales comerciales para viviendas en Cáceres

Moda re- transforma el antiguo Decathlon de Pintores en Cáceres en una tienda efímera de moda sostenible

Moda re- transforma el antiguo Decathlon de Pintores en Cáceres en una tienda efímera de moda sostenible

La tapa medieval de Cáceres con mousse de marisco, ajo tostado y zamburiñas a la plancha que quiere conquistar España

La tapa medieval de Cáceres con mousse de marisco, ajo tostado y zamburiñas a la plancha que quiere conquistar España

Alzapiernas naufraga por la borrasca Claudia en Cáceres: "El agua caía como en una cascada, parecía una riada"

Alzapiernas naufraga por la borrasca Claudia en Cáceres: "El agua caía como en una cascada, parecía una riada"

El temporal suspende el mercado medieval… y más actividades culturales en Cáceres

El temporal suspende el mercado medieval… y más actividades culturales en Cáceres

Doblete histórico de Sanguijuelas del Guadiana en Cáceres: entradas a 16,50 euros y todo agotado

Doblete histórico de Sanguijuelas del Guadiana en Cáceres: entradas a 16,50 euros y todo agotado

Absuelto un concejal de Las Hurdes al que unos vecinos acusaron de un delito de amenazas y coacciones

Absuelto un concejal de Las Hurdes al que unos vecinos acusaron de un delito de amenazas y coacciones

Dos detenidos y un investigado en prisión por robar en comercios en un pueblo de Cáceres

Dos detenidos y un investigado en prisión por robar en comercios en un pueblo de Cáceres
Tracking Pixel Contents