El último 'Paco, Paco, Paco' de Encarnita Polo: la reina del politono que conquistó a Beyoncé y dejó su alma en Cáceres

El mundo de la música llora la muerte de Encarnación Polo, la carismática cantante y actriz sevillana, quien ha fallecido a los 86 años. Recordada por su inconfundible estilo flamenco-pop y éxitos como 'Paco, Paco, Paco', Polo tuvo un segundo resurgir mediático que la llevó hasta la capital cacereña en 2010, un encuentro organizado por Pilar Boyero que quedó recogido en las páginas de El Periódico Extremadura.

La entrevista se produjo en el contexto de su participación en la Semana de la Copla en la Filmoteca de Cáceres, en una mesa redonda de homenaje al maestro Solano junto a Javier Remedios. Una etapa en la que miles de politonos de móviles habían devuelto su estribillo más famoso a la palestra. Este revival se debió, en parte, al baile viral de la superestrella Beyoncé al ritmo de su canción.

Encarnita Polo en Cáceres / Archivo El Periódico Extremadura

El Milagro de Cáceres y Beyoncé

En Cáceres, la artista no ocultó su entusiasmo por el éxito tardío que le brindó la tecnología y la diva del pop. "La adoro. Con ella he tenido otra vez un éxito que no esperaba. Le daría un beso", afirmó, revelando un profundo agradecimiento. "La gente cree que he hecho otra versión, pero es la misma. Mi casa de discos me contrató para hacer esos politonos. Preciosos. No me di cuenta de lo que hicimos entonces."

A sus 71 años en ese momento, Encarnita Polo se mostró honesta sobre la evolución de la industria. Aunque reconoció que los nuevos soportes habían cambiado el panorama, era optimista: "Al final volvemos al disco. Ha cambiado la forma de vivir y la música no se podía quedar atrás." Y defendió la copla, género que protagonizaba su visita a la ciudad monumental, asegurando que estaba "más de moda que nunca" y mejor valorada que en la época franquista, donde, paradójicamente, no le permitieron cantar su éxito 'Paco, Paco, Paco' en una actuación para el Caudillo por llevar su nombre.

La cantante de copla cacereña Pilar Boyero. / Teatro López de Ayala

Vida sencilla y sinceridad política

Durante la conversación en Cáceres, Polo ofreció una visión íntima de su vida personal, alejada de los focos pero anclada en la realidad. "Voy al gimnasio y no me muevo de casa a no ser que tenga algún compromiso," comentó sobre su rutina sencilla. La sorpresa vino al hablar de sus afectos: "Desde que no estoy enamorada, me siento muy bien. No sabe lo bien que se vive sola."

La artista, que mencionaba tener una hija y un nieto maravilloso que presumía de ella, no eludió temas candentes. Ante su público en la Filmoteca cacereña, la cantante dejó claras sus posturas políticas con una sinceridad que la caracterizaba: aseguraba que Fraga era "neutral," que jamás votaría a Zapatero, y que seguía el canal de televisión Intereconomía.

Con el fallecimiento de Encarnita Polo, Cáceres se queda con el recuerdo de una artista de fuerte carácter, una defensora de la copla y una pionera del flamenco-pop que, gracias a un politono y a Beyoncé, volvió a demostrar que el arte, como ella dijo, se mantiene siempre gracias al público. "Si te deja de querer, es mejor irte a casa. Yo tengo suerte."