La Muestra de Artes Escénicas cierra su décimo aniversario con más de 500 profesionales y 475 encuentros de negocio en Cáceres

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas de Extremadura (MAE) cerró anoche una edición especialmente significativa en Cáceres, marcada por la celebración de su décimo aniversario y por la consolidación del encuentro como una de las citas profesionales más relevantes de la escena ibérica. Durante tres jornadas, la ciudad ha reunido a más de 500 profesionales acreditados procedentes de 13 comunidades autónomas, Portugal y otros países, en un programa que reafirma el dinamismo del teatro, la danza y el circo contemporáneos.

La edición culminada ayer registró un notable volumen de actividad comercial, con 475 reuniones de trabajo entre compañías, distribuidoras, programadores y responsables de espacios escénicos, además de numerosos contactos informales. Estos datos refuerzan el papel estratégico de la MAE como plataforma para impulsar la circulación de espectáculos y favorecer alianzas profesionales.

Pese a la suspensión por lluvia de uno de los espectáculos de circo previstos al aire libre en la plaza de Santiago, la programación mantuvo su ritmo y cumplió sus objetivos en los distintos espacios escénicos de la ciudad.

Un clima de cooperación en el sector

Además de las exhibiciones y las citas comerciales, la MAE acogió la reunión del plenario de la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura, un encuentro clave para avanzar en la coordinación y cohesión de los espacios culturales de la región.

La presidenta de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX), Carmen Hernán, destacó el ambiente general de la cita: “Hemos vivido una edición especialmente positiva, tanto por la calidad artística como por la implicación de los profesionales”. Subrayó que el elevado número de reuniones y contrataciones materializadas demuestra que “la MAE es un espacio vivo, útil y necesario para el sector”.

Hernán agradeció también la participación de los profesionales desplazados a Cáceres, cuya presencia “hace crecer la muestra año tras año”.

Por su parte, la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CEMART), Nuria Franco, señaló que esta décima edición “consolida una cita de referencia para el sector en nuestra región, con más participación, más encuentros comerciales y más oportunidades profesionales”.

La programación incluyó espectáculos de teatro, danza y circo seleccionados entre 950 propuestas recibidas, procedentes de nueve comunidades autónomas, Portugal y Argentina. La variedad creativa y la presencia internacional volvieron a ser señas de identidad de la muestra.

Extremadura contó con una representación destacada gracias a seis producciones y dos coproducciones integradas en la selección oficial.

La MAE está organizada por AGCEX, en colaboración con el CEMART, y cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura; la Diputación de Cáceres; la Diputación de Badajoz; y el Ayuntamiento de Cáceres, además de diversas entidades y espacios culturales.

El impacto de una muestra escénica en una ciudad cultural como Cáceres

La celebración de una muestra profesional como la MAE tiene un efecto notable en una ciudad como Cáceres, donde el sector cultural desempeña un papel estructural en la identidad local y en su proyección exterior. La ciudad vive de manera especialmente intensa la llegada de compañías, gestores y programadores porque encaja con un modelo urbano que ha hecho del patrimonio y de las artes un motor de actividad.

Cáceres ha construido en las últimas décadas un relato propio apoyado en la cultura: festivales, conciertos, rodajes, actividades patrimoniales y una creciente vida teatral. La llegada de más de 500 profesionales vinculados a las artes escénicas no solo refuerza ese relato, sino que lo actualiza: convierte a la ciudad en un foro de trabajo, no solo en un fondo escénico privilegiado.

Durante tres días, teatros, plazas y espacios culturales se llenan de actividad, pruebas, funciones y encuentros. Es un movimiento continuo que revitaliza la percepción de Cáceres como un lugar donde pasan cosas, donde se generan proyectos y donde la creación contemporánea tiene un espacio propio.

La MAE sirve además como punto de cruce entre el ámbito profesional estatal e internacional y las estructuras culturales de la propia ciudad. Para las compañías extremeñas, estar en casa y medirse en igualdad con grupos de otros territorios tiene un efecto directo en visibilidad y oportunidades.

Para los espacios culturales de la ciudad —Gran Teatro, Complejo Cultural San Francisco, ESAD, salas municipales— supone una puesta en valor ante los programadores de dentro y fuera de España. Y para los profesionales locales, desde técnicos a productores, la muestra se convierte en un lugar de aprendizaje, actualización y contactos.

Aunque su eje es cultural, una muestra profesional activa otros resortes de la vida urbana. Hoteles llenos entre semana, restaurantes con mayor actividad, servicios culturales y logísticos en funcionamiento continuo y una presencia de visitantes muy diferente a la del turismo tradicional.

Ese flujo genera un impacto económico, pero también simbólico: proyecta la imagen de Cáceres como una ciudad culturalmente activa, capaz de asumir eventos de alcance nacional e internacional y con una infraestructura escénica suficiente para sostenerlos.

En una ciudad donde la cultura es una parte esencial de su identidad, la MAE actúa como una pieza que encaja con naturalidad. Cáceres no solo es patrimonio; también es creación, contemporaneidad y diálogo entre públicos y profesionales.

La muestra no transforma el ADN cultural de la ciudad: lo amplifica. Hace visible el trabajo que se realiza durante el resto del año, conecta al ecosistema cultural extremeño con la escena ibérica y sitúa a Cáceres en un mapa de creación que trasciende lo regional.