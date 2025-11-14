Piden cinco años de cárcel para un empresario de la construcción por apropiación indebida en Cáceres

La fiscalía de Cáceres pide cinco años de prisión para un empresario de la construcción acusado de apropiación indebida. Así, está previsto que se celebre el juicio la próxima semana, concretamente, el 20 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Cáceres tres años después de que tuvieran lugar los hechos que se le imputan. De forma previa al juicio y como es habitual de acuerdo al protocolo jurídico, las partes mantendrán un encuentro para valorar la posibilidad de llegar a un acuerdo que evite el juicio y rebaje la pena siempre y cuando el acusado reconozca los hechos y se declare culpable. De no ser así, arrancará la vista que solo tiene previsto prolongarse un día.

Aparte de la pena de prisión, el ministerio público pide que devuelva la cantidad que, según recoge la acusación pública en su escrito de calificación al que ha tenido acceso este diario, defraudó. En concreto, recoge que fueron 209.000 euros que provienen de facturas que, presuntamente, no fueron pagadas.

Según pone de relieve el escrito de la fiscalía, el acusado subcontrató en 2022 a la empresa denunciante para las obras de estructura y cimentación de unas viviendas y fue a partir de ese año cuando «comenzó a impagar facturas por valor de 209.000 euros» .

Recopila que en septiembre de ese año, «firmó unos documentos en los que reconocía haber recibido el importe de pagos de diversas certificaciones de las viviendas y se comprometía a derivar las cantidades a saldar parte de la deuda», pero en lugar de eso, «lo destinó a una ampliación de capital de su empresa, como reconoció al propio juzgado».

"Numerosos requerimientos de pago"

Expone el documento que la empresa demandante «realizó numerosos requerimientos de pago al acusado ofreciendo distintas propuestas para lograr el cobra de la cantidad adeudada, así como par a evitar nuevos impago, a la vez que, en base a la confianza que tenía depositada y las continuas promesas de pago continuaban ejecutando los trabajos contratados».