Santiago Auserón presenta su nuevo proyecto musical rodeado de humor, punk y literatura en Cáceres

Diversión y cultura para todos los públicos este viernes.

Una noche de humor, poesía, punk y revolución en La Muela

El espacio autogestionado La Muela celebra este viernes 14 de noviembre una jornada cultural bajo el lema La Muela para todes”, una cita que reunirá desde las 19.00 hasta las 00.00 horas humor, poesía y música con perspectiva feminista y anticapitalista.

La velada arrancará con la humorista Beatriz Carretero Serrano, 'La Monóloga', que ofrecerá un espectáculo en el que el humor se convierte en herramienta de transformación social. Le seguirá Carmelita Dinamita, artista granadina que mezcla punk, rock y rap en un recital poético cargado de energía reivindicativa y espíritu Do It Yourself. El cierre correrá a cargo de Nuturk Bilis Acústika, que llega en plena gira peninsular para presentar su nuevo trabajo 'Makeando II', un proyecto colaborativo cuyos beneficios se destinarán a cubrir gastos antirrepresivos.

Santiago Auserón presenta su nuevo proyecto musical

El Gran Teatro de Cáceres acogerá hoy a las 20.30 horas el estreno del nuevo proyecto musical de Santiago Auserón, un trabajo que marca una nueva etapa en la trayectoria del artista.Tras su acercamiento a las fronteras del rock y del son, Auserón viaja ahora a Grecia para adaptar al castellano un repertorio selecto de la música popular helena.

En esta aventura le acompañan el cantante y guitarrista ateniense Theodoros Karellas y el buzukista Vaggelis Tzeretas, originario de la isla de Samos. Juntos han grabado en Atenas versiones de clásicos griegos del siglo XX, piezas del rebétiko popular y de la balada mediterránea, además de temas de reciente composición. El resultado se recoge en el álbum 'Nerantzi', que verá la luz este otoño y contará con la colaboración de artistas invitados de alto nivel, entre ellos la cantante española Anni B. Sweet.

Teo Carrasco presenta 'La venganza de Úrsula' en el Otoño Literario

El escritor Teo Carrasco participará este viernes 14 de noviembre en el VI Otoño Literario de Cáceres con la presentación de su obra 'La venganza de Úrsula'. Las aventuras de Miriam Chuli y Tito Teo. La cita será a las 18.30 horas en el Palacio de la Isla, y ofrecerá una divertida sesión de literatura infantil centrada en los riesgos de internet, pensada para que los más pequeños aprendan y se diviertan al mismo tiempo.