Gastronomía
La tapa medieval de Cáceres con mousse de marisco, ajo tostado y zamburiñas a la plancha que quiere conquistar España
Trinidad Sánchez, chef del restaurante La Terraza de Aceña de la Borrega (Valencia de Alcántara), participa con su plato 'El secreto de la reina' en un concurso de pinchos medievales en Almazán
Desde la Sierra de San Pedro hasta el corazón de Castilla. Trinidad Sánchez, chef del restaurante La Terraza de Aceña de la Borrega (Valencia de Alcántara), competirá en el municipio soriano de Almazán en la final del Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales. Su creación 'El secreto de la reina', es una propuesta delicada que combina mousse de marisco, zamburiñas a la plancha y aliño de ajostado, inspirada en los sabores del Atlántico y la tradición histórica de la villa cacereña.
Ruta de la Tapa Isabelina
La tapa, galardonada como la mejor en la última edición de la Ruta de la Tapa Isabelina, conquista por su equilibrio y elegancia. Trinidad explica que su receta "nació del deseo de crear algo rápido, sabroso y fiel a las normas del concurso, sin ingredientes posteriores al descubrimiento de América. La mousse de marisco y las zamburiñas se unen con un toque tostado y artesanal que recuerda a las cocinas antiguas, pero con una textura ligera y moderna".
Ilusión
La chef afronta con entusiasmo y cierta emoción su debut en la final internacional de la Red Medieval. "Es la primera vez que participo en una cita de tanto calado, y estoy nerviosa, pero con muchísimas ganas. Es un orgullo representar a Valencia de Alcántara y hacerlo con una tapa que ha tenido tan buena acogida. Espero dejar al pueblo en un buen lugar y disfrutar de la experiencia", asegura.
El certamen, que reúne a los vencedores de las rutas locales de las siete ciudades y villas que integran la Red Medieval —entre ellas Hondarribia, Laguardia, Estella-Lizarra, Sigüenza, Marvão y la propia Almazán, además de Valencia de Alcántara—, es una cita única en la que los cocineros deben elaborar sus creaciones sin utilizar productos como el tomate, la patata o el pimiento, apostando por ingredientes medievales y técnicas contemporáneas.
Evento
Para Trinidad, participar en este evento es también una oportunidad para dar visibilidad al trabajo diario que se realiza en La Terraza y en la gastronomía rural extremeña. "Competir con cocineros de tanto nivel es ya un premio. Representar a Valencia de Alcántara me llena de orgullo, y hacerlo en un escenario como Almazán, con tanta historia y tanta cultura, lo hace aún más especial", afirma.
La final internacional se celebrará este sábado, 15 de noviembre, en el marco de un fin de semana dedicado a la gastronomía y la historia, donde también tendrá lugar la Ruta del Pincho Medieval, abierta al público, con degustaciones en diferentes establecimientos locales.
Conquista
Con 'El secreto de la reina, Trinidad Sánchez aspira a conquistar el paladar del jurado y a demostrar que la cocina de Valencia de Alcántara tiene mucho que contar. "Llevo en esta tierra cinco años, y me ha dado tanto que solo puedo devolverle gratitud. Mi tapa es un homenaje a su gente, a su historia y a sus sabores", concluye.
